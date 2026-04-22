Educación amplía hasta las 556 plazas la oferta del procedimiento selectivo para el cuerpo de maestros

Reunión entre la Consejería de EDucación del Principado y los sindicatos que integran la Junta de Personal Docente no Universitario. - GOBIERNO DE ASTURIAS

La consejería publicará en los próximos días la lista definitiva de personas admitidas y excluidas para estas oposiciones OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ampliará hasta las 556 plazas la oferta del procedimiento selectivo para el ingreso en los cuerpos de maestros, cuyo inicio está programado para el sábado 20 de junio. Esa cifra definitiva supone un incremento de 232 puestos respecto a la convocatoria inicial y todos ellos se corresponden con la oferta de empleo público de 2025.

Educación ha reunido este miércoles a los sindicatos que integran la Junta de Personal Docente no Universitario para informarles de este aumento, algo que ellos venían demandando, así como para avanzar el calendario de las pruebas, que se publicará en el portal institucional Educastur.

El Consejo de Gobierno aprobó a finales de diciembre la oferta de empleo público de 2025. Además, en su reunión del pasado lunes, el Ejecutivo validó también la plantilla orgánica de los centros educativos para el próximo curso escolar, compuesta por 10.183 docentes, lo que supone un incremento sin precedentes de 548 profesionales.

Una vez aprobado este último acuerdo, Educación ha constatado la existencia de plazas vacantes suficientes para ampliar la oferta del cuerpo de maestros en las próximas oposiciones.

Por lo tanto, finalmente la convocatoria constará de 556 plazas, divididas en siete especialidades del cuerpo de maestros, y otros 10 puestos para el cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, distribuidos en otras tres especialidades. Tras la ampliación, las disciplinas con mayor oferta de plazas son Educación Primaria, con 148, y Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), con un centenar cada una.

Este aumento no conllevará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes para aspirantes, ya que la convocatoria contemplaba la posibilidad de incorporar aquellos puestos que hubieran sido aprobados previamente en ofertas de empleo.

La consejería publicará en los próximos días una resolución con la lista definitiva de personas admitidas y excluidas para el procedimiento, además de incluir la ampliación de la oferta de plazas y el calendario de las pruebas.

La lista provisional estaba compuesta por 5.911 personas para el cuerpo de maestros, lo que representa el 99% del total de solicitantes, y otros 85 aspirantes para el cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, lo que equivale al 94,4%.

Las dos disciplinas más demandadas fueron Educación Infantil, con 1.674 aspirantes, y Educación Primaria, con 1.550. Le siguen Pedagogía Terapéutica, con 868 admisiones; Inglés, con 591; Audición y Lenguaje, con 555; Educación Física, con 450, y Música, con 223.

En el procedimiento para el cuerpo de catedráticos, la especialidad más solicitada ha sido Repertorio con Piano para Instrumentos, con 44 aspirantes, seguida de Piano, con 23 admisiones, y Composición, con 18 personas.

Respecto al calendario del procedimiento selectivo, el sábado 20 de junio se producirá un llamamiento único para realizar las partes A y B de la primera prueba de la fase de oposición de todas las especialidades convocadas. Por su parte, en aquellas especialidades cuya parte A consta de varios ejercicios -en concreto, las tres del cuerpo de catedráticos y la de Música, en el de maestros-, las fechas de llamamiento único se distribuyen entre los días 17 y 27 de junio.

Por último, la consejería ha designado 104 tribunales para estas oposiciones que estarán repartidos entre 13 centros educativos de los concejos de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Corvera.