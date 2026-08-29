Educación aprueba 3.572 solicitudes de ayudas en el ambito escolar para el próximo curso

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OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha publicado las listas definitivas de las ayudas en el ambito escolar para el curso 2026/2027 (becas comedor o ayudas a la conciliación familiar y laboral, becas para el servicio de atención temprana y ayudas para la adquisición de material/libros de texto).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el número de menores para los que se ha solicitado la ayuda, asciende a 5.595, lo que suponen 54 menos que en el anterior curso.

Tras la subsanación de incidencias, el resultado definitivo del proceso de valoración de la convocatoria para ayudas ha registrado 225 desistimientos (bien por no aportar la documentación requerida, en parte o en su totalidad, que figuraba en los listados provisionales, o por resultar desistidas a solicitud del interesado), 3.572 solicitudes concedidas y 1.798 denegadas (por tener rentas superiores a las establecidas o incumplimiento de otros requisitos).

De la modalidad beca comedor con vales/ayudas conciliación con 3.815 ayudas tramitadas, han sido definitivamente concedidas el 68,81% (2.625), de las que 2.324 son becas comedor con vales de material: 556 de vale de Infantil (80 euros) y 1.768 de vale de Primaria (50 euro). De las solicitudes de ayudas a la conciliación del 75% se han concedido 284, mientras que de ayudas a la conciliación del 50% se han concedido 53. Por otro lado, resultaron desistidas el 4,14% (158) del total de estas ayudas.

De la modalidad becas para el servicio de atención temprana, con 1.042 ayudas tramitadas, han sido definitivamente concedidas el 40,60% (423), 254 con desayuno y 169, sin desayuno. Resultaron desistidas el 3,65% (38).

Por último, de la modalidad de ayudas para la adquisición de material escolar/libros texto (vales infantil y primaria) con 738 ayudas tramitadas, han sido definitivamente concedidas el 71% (524), 119 de vale de Infantil (80 euros) y las otras 405, de Primaria (50 euros). Resultaron desistidas el 3,93% (29) de las ayudas.

El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, ha destacado que "con la agilización de los trámites burocráticos que hemos implementado a lo largo de este mandato, todos los escolares beneficiarios de estas ayudas iniciarán el curso habiendo obtenido las mismas, a diferencia de lo que sucedía en el mandato anterior. Las familias, además, se han beneficiado de un proceso más ágil y simplificado, pensado para beneficio de la ciudadanía, con el objetivo de que nadie que tenga derecho a ayudas se quede sin ellas por dificultades burocráticas".

No se quedará ahí esa simplificación, ya que el concejal y su equipo del departamento de Educación del Ayuntamiento ya están "estudiando simplificar aún más los trámites para el próximo curso".