Educación concede 27,7 millones a Asturias para Formación Profesional de trabajadores

Conferencia Sectorial de Educación - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha concedido a Asturias 27,7 millones de euros destinados a la Formación Profesional (FP) para personas trabajadoras, correspondientes al ejercicio 2026.

Así se ha acordado este martes con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional celebrada en la sede del Ministerio, donde se ha aprobado el reparto de 867 millones de euros entre las autonomías para dicho programa.

Del total del presupuesto asignado a la comunidad asturiana, Asturias recibirá 22,2 millones de euros para iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados y 4,6 millones para acciones formativas destinadas a trabajadores ocupados. A ello se suman 794.730 euros para actuaciones extraordinarias del sistema de Formación Profesional para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación, dirigidas tanto a personas desempleadas como ocupadas.

Estas actuaciones tienen como objetivo favorecer la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida.

El reparto validado por la Conferencia Sectorial fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo, junto a la distribución de más de 329,2 millones de euros a las comunidades autónomas para el impulso de seis programas de apoyo educativo.