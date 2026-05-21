Educación cuestiona el seguimiento de la huelga en las escuelas de 0-3 y rebaja las cifras de CCOO

Archivo - La consejera de Educación, Eva Ledo, foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha puesto en cuestión este jueves las cifras de seguimiento de la huelga en las escuelas infantiles de 0 a 3 años ofrecidas por Comisiones Obreras, al señalar que los datos de su departamento se alejan de ese 90% y que el seguimiento real sería sensiblemente inferior.

En declaraciones a los medios, Ledo ha defendido que el cálculo debe tener en cuenta los servicios mínimos y las personas en guardia. "No podemos dar por hecho que hubieran secundado la huelga", ha señalado en referencia a parte del personal.

Según ha explicado, en el dispositivo habría trabajado personal de servicios mínimos más 50 profesionales que acudieron a los centros, situando la cifra en torno a 170 técnicos de educación infantil en servicio. "O sea, tenemos 260 en total, no me sale ese 90% de seguimiento", ha afirmado.

En su opinión, es probable que las personas que acudieron a trabajar como servicios mínimos hubieran acudido igualmente, ya que considera que esos puestos se establecen teniendo en cuenta las preferencias de las personas que quieren secundar la huelga y las que no.

A pesar de esto, ha añadido que los datos "son interpretables" y ha insistido en que las cifras manejadas por su departamento son las que considera reales, aunque ha reconocido que existen distintas lecturas de los mismos.

NEGOCIACIONES CON LAS EDUCADORAS DE 0 A 3 AÑOS

Más allá del conflicto laboral, la consejera ha avanzado que el Principado estudia incorporar aportaciones de las trabajadoras al reglamento de organización y funcionamiento de la red de 0 a 3 años y que prevé llevar el documento a información pública la próxima semana.

En el ámbito de las condiciones laborales, ha señalado que está comprometido el acceso al Grupo B y que el Gobierno autonómico espera que la próxima semana comiencen las mesas de trabajo con Función Pública para su desarrollo.

Asimismo, ha aludido a la puesta en marcha de un procedimiento específico para el personal que no pudo participar en la anterior fase de estabilización, además de medidas ya aplicadas como el incremento de días no lectivos en septiembre y julio.

Por último, Ledo ha defendido que la red de escuelas infantiles "está en una situación realmente excelente", con ampliación de centros e integración de municipios, y ha asegurado que el sistema continúa en expansión con nuevas aperturas previstas en las próximas semanas.