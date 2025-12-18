Educación culmina la implantación de una aplicación para gestionar el acoso escolar

Reunión del acuerdo 'Asturias Educa' - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado este jueves de avances en la desburocratización del sistema educativo, tal y como recoge el pacto 'Asturias Educa', al digitalizar procedimientos, crear modelos y mejorar herramientas.

Además, han señalado que esta misma semana, la Consejería de Educación ha estrenado la segunda fase de la aplicación informática de gestión de posibles casos de acoso escolar y ha anunciado que en enero habilitará un área digital para el alumnado, que se suma al de familias, centros y profesorado.

La consejera Eva Ledo ha trasladado esta información a las cuatro organizaciones sindicales que integran la mesa de seguimiento del acuerdo. Por su parte, la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, y el Servicio de Tecnologías Educativas han presentado a las direcciones de los centros, de forma telemática, los nuevos desarrollos informáticos.

Durante la reunión se ha realizado una demostración de la versión, ya completa, de la aplicación del acoso escolar. Esta segunda fase, denominada genéricamente Acoso escolar, culmina la herramienta que entró en funcionamiento hace dos meses. A partir de ahora, los centros de enseñanza podrán registrar y tramitar todos los casos que se detecten de forma más simple.

Respecto a la nueva área digital del alumnado, permitirá consultar las calificaciones, las ausencias, los horarios, enviar comunicaciones o cambiar la contraseña de Educastur. Este servicio será de especial interés para los centros de personas adultas (CEPA), escuelas de idiomas o algunas enseñanzas de Formación Profesional.

Por su parte, el área del profesorado incorporará novedades para los docentes sin funciones directivas, la mayoría comprometidas también en el pacto Asturias Educa. A partir de enero, podrán consultar sus horarios y, a lo largo de 2026, tendrán acceso a su situación administrativa o podrán descargar sus hojas de servicio.

El Principado está iniciando también los trámites para contratar un programa que permita generar horarios en los centros educativos públicos, otra reivindicación de los docentes. La previsión es que esté disponible con el margen suficiente para que el profesorado pueda recibir la formación adecuada para su uso.

Además, se introducen mejoras en otros servicios ya disponibles, como el registro de faltas de asistencia o la notificación de ausencias del alumnado mediante un mensaje de móvil (SMS). En la aplicación de comunicados del área del profesorado se última la opción para que los orientadores puedan realizar envíos al alumnado. También se podrán crear grupos para mandarlos de forma colectiva.

Tanto las organizaciones sindicales como los centros han sido informados de que se está desarrollando una aplicación para facilitar la labor de los orientadores que realizan el informe psicopedagógico del alumnado con necesidades educativas especiales. En septiembre de 2026 se dispondrá de una primera versión del cuaderno del docente para facilitar el proceso de evaluación.

En ambos casos se trata de otros dos puntos incluidos en el acuerdo con las organizaciones sindicales. Por último, se va a probar en el sistema 'Sauce', un desarrollo informático que calcule automáticamente el logro de las competencias clave.