Educación defiende sus medidas para frenar las agresiones al profesorado y anuncia refuerzo normativo en la futura ley

Comisión parlamentaria de Educación. - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha subrayado este jueves la importancia de "prestigiar la labor docente" como vía para reforzar la autoridad del profesorado y mejorar la convivencia en los centros y la calidad de la enseñanza.

En este sentido, ha recordado la Ley 3/2013 de Autoridad del Profesorado, de aplicación en todos los centros sostenidos con fondos públicos del Principado, que reconoce el derecho del personal docente al respeto y la consideración por parte de la comunidad educativa. "Desde la publicación de esta ley no hemos estado parados", ha afirmado.

Ledo ha señalado, en respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé en la comisión de Educación, que en 2019 se modificó el decreto de derechos y deberes del alumnado para adaptarlo a dicha ley, estableciendo medidas disciplinarias frente a conductas contrarias a la convivencia y reconociendo la presunción de veracidad del profesorado en los informes emitidos ante conductas graves contra su autoridad.

Ha destacado también campañas institucionales de reconocimiento de la función docente como Profesional. Personas que forman a personas y Gracias, profe, así como la existencia de protocolos de salud laboral, asesoramiento jurídico a través de la Consejería y el Servicio Jurídico del Principado y planes de prevención del acoso digitalizados en los centros.

Entre las medidas adoptadas, ha citado la reducción progresiva de ratios hasta 23 alumnos por aula en el marco del pacto Asturias Educa, el refuerzo de especialistas en atención a la diversidad, la reducción de la carga burocrática y la puesta en marcha de planes de bienestar emocional. En este ámbito, ha señalado que por tercer año consecutivo existe un acuerdo con el Colegio Oficial de Psicólogos para prestar apoyo tanto al alumnado como al profesorado.

La consejera ha reconocido la preocupación existente y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no "banaliza" la situación. Además, ha anunciado que la futura Ley de Educación del Principado, actualmente en fase inicial de tramitación, servirá como "paraguas normativo" para adaptar y concretar medidas que protejan y potencien la labor docente frente a conductas disruptivas.

Tomé ha querido saber cuáles son las medidas que está adoptando el Gobierno autonómico para prevenir y frenar el aumento de agresiones al profesorado en las aulas, ante el "preocupante" incremento de la conflictividad que, según encuestas sindicales, perciben los docentes.

La parlamentaria ha aludido a un reciente informe del sindicato Suatea sobre la enseñanza pública no universitaria, según el cual el 77% del profesorado asturiano percibe un aumento de las agresiones verbales y, en algunos casos, físicas por parte del alumnado. Además, casi el 90% de los encuestados considera que la Administración no les respalda lo suficiente ante situaciones de conflictividad.

Ha defendido la necesidad de "favorecer un clima pacífico en las aulas" y ha advertido de que la conflictividad "es la expresión más visible de un problema más profundo", relacionado, según ha indicado, con la falta de recursos, las ratios elevadas y la creciente complejidad en las aulas.

"No se puede hablar de calidad educativa sin condiciones laborales dignas y sin respaldo institucional", ha afirmado, reclamando protocolos específicos de prevención de agresiones y más apoyo emocional al profesorado.