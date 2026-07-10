Educación estudiará permitir reclamaciones tras la primera prueba de las oposiciones docentes

Archivo - La consejera de Educación en el Principado de Asturias, Eva Ledo. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación estudiará introducir cambios en las próximas oposiciones docentes, entre ellos permitir reclamaciones tras la primera prueba y facilitar que los aspirantes puedan disponer de una copia de su examen, tras las críticas suscitadas por las calificaciones de la actual convocatoria.

Así lo ha señalado este viernes la consejera de Educación, Eva Ledo, quien ha defendido, no obstante, que el procedimiento en marcha es "completamente transparente" y "garantista" y ha asegurado que cualquier mejora que resulte viable se incorporará a futuras convocatorias.

Ledo ha explicado que, aunque la convocatoria actual no contempla reclamaciones tras el primer ejercicio, los aspirantes sí pueden recurrir una vez finalizada la segunda prueba. En caso de detectarse un error en la calificación del primer examen, ha indicado, el proceso "se retrotraerá" para ese aspirante, que podrá realizar la segunda prueba "sin ningún tipo de problema" y "en igualdad de condiciones" que el resto.

De cara a futuras convocatorias, ha señalado que la Consejería valora permitir reclamaciones una vez concluido el primer ejercicio. "Me parece una mejora importante que se introducirá en la medida de lo posible", ha afirmado.

Asimismo, la consejera ha considerado "una medida buena" que los aspirantes puedan disponer de una copia de su examen una vez finalizado el proceso para revisar sus errores y preparar futuras convocatorias, aunque ha apuntado que desconoce si la fórmula de una hoja de calco es la más adecuada.

DEFENSA DEL PROCEDIMIENTO

La consejera también ha agradecido "el trabajo encomiable" de los tribunales y del órgano técnico de la Consejería y ha puesto como ejemplo de su actuación la rápida corrección del envío erróneo de un mensaje SMS a un aspirante ya eliminado del proceso.

Ledo ha defendido que el objetivo de la Consejería es "tener el mejor procedimiento posible para seleccionar al mejor profesorado para nuestro alumnado" e incorporar todas aquellas mejoras que permitan seguir reforzando las garantías del proceso selectivo.