Educación incluye la prevención de conflictos en el curso de funcionariado en prácticas

Inauguración del curso de funcionariado en prácticas, en Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha iniciado este martes en Gijón un nuevo curso de funcionariado en prácticas, dirigido este año a los 527 docentes de Secundaria y otros cuerpos que aprobaron las últimas oposiciones.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, la formación, que consta de seis sesiones virtuales y una clausura presencial en marzo, introduce como principal novedad una ponencia sobre prevención de conflictos y los círculos de diálogo.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha inaugurado el curso en el teatro de la Laboral, acompañada por la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, y los directores generales de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, y de Formación Profesional, Ángel Balea. Los tres han realizado una breve descripción de sus respectivas áreas.

La profesora de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo Soraya Calvo, por su lado, ha abordado en la ponencia inaugural el impacto de las redes sociales en los procesos de socialización de adolescentes, en especial, en la construcción de identidades y las relaciones de género.

La experta ha examinado los principales modelos de comunicación y los discursos en los entornos digitales, que tienen un impacto directo en la convivencia y en la comunidad educativa.

También ha reflexionado sobre la función clave del personal docente para comprender, contextualizar e intervenir pedagógicamente ante determinados idearios y desigualdades que se reproducen en el ecosistema digital. De esta manera, podrá contrarrestarlo mediante prácticas educativas comprometidas con la justicia social, la convivencia y la igualdad.

Por su parte, Ledo ha felicitado a los docentes por su incorporación como funcionarios en prácticas "para ejercer la mejor profesión del mundo".

También les ha animado a ser cercanos y a estar atentos a las necesidades del alumnado para contribuir a su desarrollo integral, "incluido su bienestar emocional y no solo la mera construcción de conocimientos".

Al mismo tiempo, les ha invitado a impulsar "una educación rigurosa y de calidad, lo que implica la necesidad de seguir formándose a lo largo de la carrera y de tener actualizados los conocimientos". "El alumnado siempre se lleva algo de nosotros y eso debemos tenerlo presente cuando entramos en un aula", ha añadido.

INCLUSIÓN Y METODOLOGÍAS ACTIVAS

En su caso, la ponencia sobre prevención de conflictos la impartirá el próximo 23 de febrero el psicólogo Vicenç Rul Lan. La convivencia en los centros de enseñanza y el bienestar emocional del alumnado son una prioridad para el Gobierno de Asturias.

La inclusión y las metodologías activas son dos temas ya tratados en ediciones anteriores, pero ahora se abordarán con otro enfoque. Ignacio Calderón, del departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga, hablará el 10 de febrero sobre la gestión de aulas inclusivas. Por su parte, la profesora de Matemáticas Teresa Lázaro, del IES Ítaca, de Sevilla, disertará el 18 de febrero sobre el aprendizaje cooperativo.

El resto de ponencias abordarán contenidos demandados tanto por los centros de enseñanza como por el profesorado. El coordinador de Salud Laboral Docente, Javier Sánchez, y la directora general de Muface, Laura Méndez, hablarán el próximo día 26, respectivamente, de la gestión de la prevención en el ámbito laboral y de una aproximación normativa práctica para mutualistas docentes de nueva incorporación.

Alejandra González, del Servicio de Inspección Educativa, expondrá, por su lado, los aspectos normativos de organización y gestión de centros educativos el próximo 3 de febrero.

Además, las inspectoras Sara Álvarez y Ana María Figueiras explicarán la evaluación competencial en Secundaria y Bachillerato, y en los ciclos formativos y la Escuela Oficial de Idiomas.

La jornada de clausura del próximo 10 de marzo, que se estrena como presencial en el auditorio de La Pola Siero, versará sobre las tertulias radiofónicas como experiencia pedagógica de éxito, una temática que enlaza con las políticas de la consejería para fomentar las radios escolares.