Educación inicia la formación a docentes del programa 'Tutoría entre iguales' para prevenir el acoso escolar

La directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, y el creador del programa Tutoría entre Iguales (TEI), Andrés Bellido, durante la formación al equipo impulsor. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación asturiana ha iniciado esta semana la formación para implantar el programa 'Tutoría entre iguales' (TEI), para la prevención del acoso escolar, en los 116 centros de enseñanza que han solicitado su adhesión tras la convocatoria pública realizada el pasado octubre.

El equipo encabezado por el creador del programa, Andrés Bellido, ha asumido las dos fases iniciales del proceso de formación, según ha informado el Principado en nota de prensa. Las primeras sesiones presenciales se han impartido al equipo impulsor, integrado por una quincena de docentes, orientadores y asesores vinculados a la consejería, y que abarcan las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional (FP). La idea es que ese equipo quede en un futuro como referente para todos los centros.

En cuanto a la segunda fase, que comenzó también esta semana y que finalizará el próximo miércoles, se compone de tres sesiones virtuales dirigidas a los equipos TEI de los 116 centros participantes.

Por último, la tercera fase, que se celebrará en febrero, se ocupará de la formación del profesorado, de las familias y del personal no docente. En este caso, serán los equipos TEI de cada centro los que se encarguen de impartirla. El programa está diseñado para que se pueda implantar nada más concluir esta última fase formativa.

El proceso se completará con un seguimiento del primer año (de febrero a junio de 2026), la formación del segundo año, con entrega de materiales y seguimiento y, por último, el seguimiento del tercer año.

De las 116 inscripciones registradas finalmente, hay 19 institutos, dos colegios rurales agrupados (CRA), dos centros públicos de educación básica (CPEB), 69 colegios públicos y 24 centros concertados.

EL PROGRAMA

El programa TEI es una iniciativa del Gobierno del Principado para erradicar estas prácticas en las aulas. La Administración dispone de un protocolo de actuación, que ya se actualizó hasta en tres ocasiones para incluir, respectivamente, los casos de ciberacoso, las conductas que atentan contra la orientación e identidad sexual y para escuchar las sugerencias de las direcciones de los centros. Ahora trabaja en la elaboración de un decreto autonómico contra el acoso escolar.

Por otro lado, en diciembre entró en funcionamiento la segunda fase de una aplicación informática de la consejería que permite a los centros registrar y tramitar de forma sencilla todos los casos de acoso.

Además, el Principado ha impulsado campañas informativas para difundir el teléfono ministerial 900018018 -gratuito, anónimo y operativo las 24 horas del día- y que permite denunciar posibles situaciones de acoso escolar. También está disponible para el mismo fin el correo electrónico del Servicio de Inspección Educativa: sie-acosoescolar@asturias.org