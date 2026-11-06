Educación pone en marcha una estrategia de orientación inclusiva en los centros públicos

Jornada inaugural - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno asturiano ha recuperado este curso una estrategia de orientación inclusiva para los centros de la red pública, cuyo objetivo es habilitar un espacio de cooperación entre profesionales para conseguir la máxima integración del alumnado en el sistema de enseñanza.

Según ha informado el Ejecutivo, los orientadores van a desarrollar recursos para identificar los factores que propician o dificultan (los denominados técnicamente facilitadores y barreras) el logro de las cuatro prioridades de la enseñanza inclusiva: el acceso del alumnado al sistema educativo, su presencia en las aulas, su participación en las actividades y el aprendizaje.

La directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, ha presidido hoy en Avilés la jornada inaugural de la estrategia, que ha congregado a casi doscientos profesionales de la orientación educativa en el Instituto de Secundaria Carreño Miranda.

En esta primera sesión se han presentado los objetivos y la metodología de trabajo para el curso académico. De manera más concreta, se han centrado en elaborar protocolos o informes previos a la evaluación psicopedagógica del alumnado, que es el proceso que determina si un estudiante tiene necesidades educativas especiales. La pretensión de ese trabajo previo es intentar reducir con rigor las tipologías actuales de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

La jornada se ha completado con una ponencia telemática del reconocido pedagogo canadiense Gordon Porter, considerado el padre de la educación inclusiva. También han intervenido de forma telemática Cecilia Simón y Yolanda Muñoz, profesoras titulares de la Universidad Autónoma de Madrid y de Alcalá de Henares, respectivamente. Y, de forma presencial, han participado Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión Asturias, y del miembro de esta organización Carlos Gómez.

La estrategia contará este curso con otras tres sesiones de trabajo que servirán como espacios de reflexión sobre la orientación inclusiva. Hay dos ya programadas para los días 4 de diciembre y 29 de enero, esta última por vía telemática. Y en marzo se celebrará la última jornada, coincidiendo con la presentación de las instrucciones de los servicios especializados de orientación (SEO).

Los profesionales de la orientación, además de trabajar directamente con el alumnado, prestan asesoramiento a las familias y al resto del profesorado que carece de una formación específica para intervenir en el aula con el alumnado con necesidades especiales.

La directora general ha recordado este viernes durante su intervención "el esfuerzo importante del Gobierno autonómico para reforzar los recursos de inclusión y el apoyo a los centros educativos, dentro del marco del pacto Asturias Educa".

El Ejecutivo señala que desde febrero de 2026, la consejería ha reforzado los centros de enseñanza con 110 nuevos profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y otros 110 de Audición y Lenguaje (AL), a los que se sumarán 80 más en septiembre de 2027.

También ha incorporado a 30 nuevos auxiliares educadores, está completando la dotación de las aulas abiertas con los perfiles previstos, ha reducido las ratios de los servicios de orientación y de alumnado en las etapas obligatorias y ha extendido la figura del profesorado de servicios a la comunidad en los institutos.

Bueno ha aprovechado para elogiar el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. "Este plan no supone un punto de llegada, sino un nuevo punto de partida", ha afirmado.