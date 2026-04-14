Educación suscribe un protocolo con CaixaBank Dualiza y FADE para impulsar la FP en Asturias

Firma del protocolo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha suscrito hoy un protocolo de colaboración con la Fundación por la Formación Dual CaixaBank (CaixaBank Dualiza) y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) para desarrollar actuaciones conjuntas de impulso y mejora de la Formación Profesional (FP).

Según ha informado el Gobierno asturiano, el acuerdo, que tendrá dos años de vigencia, persigue potenciar la competitividad de las empresas y lograr una estabilidad en el empleo como valor estratégico en procesos de cambio tecnológico, económico y social. También pretende mejorar la difusión de la FP, especialmente en su dimensión dual, mediante la organización de jornadas y otras actividades de divulgación.

Además, se apoyará a las empresas en la identificación de puestos de aprendiz, el diseño de programas formativos, la formación de tutorías y el contacto con los centros docentes para impulsar proyectos de FP dual. Igualmente, se organizarán jornadas de orientación al alumnado para despertar vocaciones tempranas en las diferentes familias profesionales.

La primera actividad prevista para este año son los Desayunos Dualiza, que consisten en encuentros entre centros educativos y diferentes sectores del tejido empresarial. De momento, se han programado tres, centrados en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el sector agrícola y la construcción.

Por otro lado, en el primer trimestre del curso 2026-2027 se organizará el taller Itinerarios formativos hacia la FP: claves para la orientación profesional, dirigido a profesionales de la orientación de centros que imparten FP, Bachillerato y/o Secundaria Obligatoria (ESO). También irá destinado a profesionales de otros servicios de orientación (empleo, escuelas de segunda oportunidad, oenegés o entidades empresariales). El taller ayudará a difundir los itinerarios formativos de la FP y las cualificaciones disponibles, al tiempo que mostrará materiales y recursos concretos para facilitar el proceso de orientación. El resto de actuaciones específicas se irán concretando en la comisión tripartita de seguimiento que recoge el protocolo.