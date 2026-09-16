Educación traslada a la mesa de dialogo de 0 a 3 el borrador definitivo del decreto de organización y funcionamiento

Archivo - Escuelina autonómica de la fase II. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha entregado este miércoles a la mesa de diálogo de 0 a 3 años el borrador definitivo del decreto que regulará la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles, una norma prevista en la ley autonómica aprobada en noviembre de 2024.

Desde la consejería de Educación han asegurado en nota de prensa que el texto incorpora algunas de las propuestas planteadas por los sindicatos.

Así, el Ejecutivo ha incidido en que el documento incluye el reconocimiento de la denominada pareja educativa, que establece la presencia de dos técnicas de educación infantil (TEI) por unidad. Aunque esta medida ya había sido asumida por la Administración autonómica desde el inicio de las negociaciones, el decreto la recoge con esa denominación.

El borrador también establece que las TEI podrán realizar determinadas tareas de manera no presencial durante los días no lectivos incluidos en el calendario escolar. Esta medida fue aceptada en la última reunión de esta mesa, celebrada en julio.

Desde la consjería ha añadido que mientras se completa la tramitación y aprobación del decreto, la Consejería de Educación dictará unas instrucciones para aplicar de forma transitoria los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales en materia de organización del trabajo y dotación de personal. Estas instrucciones recogerán medidas como la implantación de la pareja educativa, la realización de determinadas tareas en días no lectivos y la disponibilidad de una hora diaria destinada a labores administrativas y pedagógicas.