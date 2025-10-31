Educadoras de 0 a 3 años convocan movilizaciones y huelgas por la falta de avances en la red de escuelas infantiles

La esponsable de Escuelas Infantilesde CSIF Laura González; la responsable de Escuelas Infantiles de CCOO, Tania Alonso; la responsable de Escuelas Infantiles de UGT, Laura Pérez; la Coordinadora de Escuelas Infantiles, USIPA-SAIF, Leticia Celorio. - EUROPA PRES

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT, CCOO, USIPA-SAIF y CSIF han anunciado este viernes que convocan cuatro movilizaciones en el mes noviembre ante la falta de avances en la integración de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años en el Principado. Los sindicatos reclaman mejoras en las condiciones laborales, reconocimiento de tiempo para tareas burocráticas y más apoyo de personal en las aulas.

Según han explicado las representantes sindicales, este escenario se ha planteado despues de que la primera propuesta presentada en la mesa de diálogo el 14 de octubre haya sido rechazada por unanimidad. "Se nos presenta una ampliación de la jornada de atención directa a los niños y las niñas, pasando de 35 horas a 37 horas y media, lo cual es totalmente contrario a las demandas del colectivo", ha explicado Leticia Celorio, coordinadora de Escuelas Infantiles de USIPA-SAIF.

Según ha recordado la responsable de Escuelas Infantiles de CSIF, Laura González, la negociación se inició en octubre de 2023 y, tras la llegada del nuevo equipo de la Consejería en junio de este año, se esperaba una mejora: "Vimos que este nuevo equipo era una oportunidad de avanzar en las negociaciones, de diálogo y de desencallar el conflicto, pero a día de hoy no se han producido los avances que esperábamos".

La sindicalista ha criticado además la gestión de la integración de los 22 ayuntamientos prevista para septiembre que, en su opinión se realizó "de forma bastante poco adecuada", lo que ha generado incidencias y dificultades en la organización de las escuelas.

En este sentido, la responsable de Escuelas Infantiles de CCOO Asturias, Tania Alonso, ha matizado que en la actualidad se registran carencias de personal y de materiales en las escuelas y ha destacado que las educadoras realizan muchas funciones que no les corresponden, como poner lavadoras, secadoras o fregar los platos, ya que "no están recogidas en la normativa".

Alonso ha subrayado que las condiciones actuales afectan tanto a las escuelas de nueva creación como a las integradas en el quinto convenio del Principado.

UNIÓN SINDICAL Y MOVILIZACIONES

La responsable de Escuelas Infantiles de UGT Servicios Públicos Asturias, Laura Pérez, ha destacado que, por primera vez, los cuatro sindicatos se han unido para actuar de forma conjunta. Según ha explicado, los objetivos clave para desbloquear la negociación son: la inclusión del personal en el grupo B de la administración, una hora diaria de trabajo personal dentro de la jornada educativa, apoyo de personal adicional en las aulas y un calendario escolar más alineado con el resto de etapas educativas.

Las movilizaciones comenzarán el jueves 6 de noviembre con una concentración a las 17.30 horas en la Plaza de España de Oviedo, seguida de una manifestación hasta la Junta del Principado. Posteriormente, los días 13, 20 y 27 de noviembre habrá nuevas jornadas de huelga con concentración y manifestación a las 12.00 horas, coincidiendo el 13 con el primer aniversario de la aprobación de la ley que regula el ciclo 0-3.

Los sindicatos han recordado que la próxima reunión de la mesa de diálogo será este lunes, centrada únicamente en la jornada del personal, y esperan recibir propuestas concretas que permitan avanzar en la integración de la red y en la mejora de las condiciones de trabajo de las educadoras.