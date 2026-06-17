Educadoras de 0 a 3 piden a Educación retomar las negociaciones y avisan de nuevas movilizaciones

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Educadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) se han concentrado este miércoles ante el edificio de Función Pública, en Oviedo, coincidiendo con la asistencia de la consejera de Educación a una reunión del Consejo Escolar.

Según ha informado CCOO, durante la protesta las trabajadoras han reclamado una reunión con la titular de Educación para abordar la situación del colectivo y avanzar en la mejora de sus condiciones laborales.

Las educadoras han advertido además de que mantendrán las movilizaciones mientras no se produzcan avances en sus reivindicaciones. Entre sus demandas figuran mejoras salariales, una reducción de las ratios y un mayor reconocimiento profesional para el personal de esta etapa educativa.