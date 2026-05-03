Efectivos de Emergencias buscan a un tripulante de un pesquero francés en El Franco

Archivo - Helicóptero de rescate de Bomberos de Asturias. - BOMBEROS DE ASTURIAS. - Archivo

OVIEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Jefe de Zona Noroccidental de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), junto a efectivos de bomberos del parque de Valdés, coordina este domingo un dispositivo de búsqueda de un tripulante de un pesquero francés en Porcía, en el municipio asturiano de El Franco.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso del Centro de Salvamento Marítimo a las 9.05 horas. En la llamada, salvamento solicitó apoyo por tierra.

Indicaron que la embarcación Santa María Dominic, con base en el puerto francés de Audierne, lleva desaparecida desde el pasado 29 de abril, cuando no regresó a puerto después de faenar.

En el mirador punta de Atalaya han aparecido restos de la citada embarcación en la que se ha indicado iba un tripulante. En el lugar Salvamento Marítimo tiene el Helimer y una embarcación.

Además de los citados medios movilizados por el SEPA, también se prevé enviar al Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado, para dar relevo al Helimer, y se ha movilizado a la ERIE de Cruz Roja y a la agrupación de voluntarios de protección civil de El Franco. La Guardia Civil también ha sido informada.