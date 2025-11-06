El Ejecutivo regional destina 152.300 euros a reformar la travesía de Luarca para mejorar el firme y aumentar

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado en 152.361 euros la reforma de la travesía de Luarca, en Valdés, que tendrá un plazo de ejecución de dos meses y permitirá mejorar el firme y aumentar la seguridad. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el día 26 de este mes.

El acondicionamiento afectará a un tramo de algo más de 1,2 kilómetros de la AS-219 (Luarca-Pola de Allande) que atraviesa la capital valdesana desde las instalaciones del polideportivo municipal. En concreto, se repararán desperfectos y baches y se extenderá una nueva capa de aglomerado para acondicionar la vía. También se sustituirá la señalización vertical y horizontal a lo largo de la calzada.

Como paso previo a la obra, se llevará a cabo la limpieza general del tramo, que incluirá la señalización vertical, el sistema de drenaje longitudinal y transversal, el desbroce de taludes y el reperfilado de cunetas, según ha informado el Gobierno a través de una nota de prensa.