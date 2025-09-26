Las elecciones al Claustro Universitario se celebrarán los días 9, 10 y 11 de diciembre

Archivo - El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha comunicado al Consejo de Gobierno el anuncio preceptivo de las próximas elecciones al Claustro Universitario. La convocatoria será publicada previsiblemente el 17 de octubre, y las elecciones se desarrollarán mediante votación electrónica y tendrán lugar de forma escalonada los días 9, 10 y 11 de diciembre. Las fechas son provisionales y deberán ser confirmadas en la resolución definitiva que autoriza la Comisión Electoral.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo de este viernes también ha aprobado el modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado (Docentia) para el próximo curso académico 2025-2026. La propuesta mantiene la estructura del sistema aplicado en el curso anterior, que arrojó los siguientes resultados significativos: 31 docentes obtuvieron una valoración de 'excelente', 84 fueron calificados como 'muy favorable' (notable), 4 como 'favorable' y 5 recibieron una evaluación 'no favorable'.

El vicerrector de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante, ha explicado que "el nuevo modelo incorpora mejoras sustanciales motivadas por tres factores clave: los recientes cambios en las normativas internas de la Universidad, la guía actualizada publicada por ANECA en enero de este año, y las propuestas de mejora surgidas en el seno de la Comisión de Evaluación de la Docencia".

La Universidad destaca que muchas de estas sugerencias fueron impulsadas por el propio Consejo de Estudiantes, lo que refleja un compromiso activo del alumnado en la mejora continua de los procesos académicos.

PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Entre los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno, también se encuentra la convocatoria de siete plazas de personal docente e investigador (PDI) en régimen la figura de profesor asociado, con el objetivo de cubrir las necesidades docentes que existen en las áreas de conocimiento de Estomatología (seis de ellas) e Ingeniería Hidráulica (la restante).

Tal y como ha manifestado el vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica, Pedro Alonso, "la convocatoria de seis plazas en el área de Estomatología pone en valor la apuesta de la Universidad de Oviedo por fortalecer las plantillas de los departamentos de Ciencias de la Salud".

Junto a los acuerdos ya mencionados, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al reglamento de permanencia de los estudios de doctorado, y a las modificaciones sustanciales de los planes de estudios de los másteres universitarios en Biología y Tecnología de la Reproducción; Género y Diversidad e Ingeniería Mecatrónica.