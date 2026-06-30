Elektrafiktion, Guayominí, Higiénico Papel y Luz de Gas competirán por el X Premio 'Nel Amaro' de Teatro en asturiano

Obra de teatro 'Tía Miseria'. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras teatrales de las compañías Elektrafiktion, Guayominí Producciones, Higiénico Papel Teatro y Luz de Gas Teatro han sido seleccionadas como finalistas del X Premio 'Nel Amaro' de Teatro Profesional en asturiano. Este galardón, convocado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, tiene como objetivo impulsar la profesionalización de la industria cultural asturiana, con especial atención al sector de las artes escénicas.

Según ha indicado el Principado en nota de prensa, las propuestas que competirán en esta edición del premio son 'Arde la viesca', de Elektrafiktion; 'caLORCAlor', de Guayominí Producciones; 'Riquete'l del copete', de Higiénico Papel Teatro; y 'Dibúxame una pallabra', de Luz de Gas Teatro.

El premio, dotado con 6.000 euros, reconoce la mejor obra en lengua asturiana o eonaviego, atendiendo a criterios de calidad escénica, literaria y lingüística. El montaje que resulte vencedor se incorporará al circuito Autores nel Camín del programa 'Asturies, Cultura en Rede'.

La valoración de las propuestas ha sido realizada por un jurado presidido por Juncal García Velasco, jefa del Servicio de Planificación y Normalización Llingüística e integrado, además, por la actriz y filóloga María Cotiello; la profesora e investigadora Azucena Álvarez; el escritor y profesor Xuan Santori; el escritor y director Sergio Buelga; y la actriz y crítica teatral Eva Vallines.

El tribunal ha destacado que las cuatro obras finalistas están orientadas al público más joven, lo que contribuye a acercar el teatro en asturiano a nuevas generaciones y favorece la creación de nuevos públicos.

La X edición del Festival Nel Amaro de Teatro, en el que se representarán las obras finalistas, se celebrará en el Teatro Filarmónica de Oviedo los viernes 2, 9, 16 y 23 de octubre. Como prólogo al certamen, el 25 de septiembre se pondrá en escena, en el mismo espacio, 'Tía Miseria', de Covenant Producciones, obra ganadora de la edición de 2025.