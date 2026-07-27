Elma Saiz inaugura la 69 FIDMA en Gijón: fechas, novedades y el eclipse solar

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, interviene en la presentación de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, inaugurará este próximo viernes, a las 18.00 horas, la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Un Feria con más de 2.200 expositores y más de 20 actos institucionales, que se celebrará del 1 al 16 del próximo mes de agosto y que contará, entre las principales novedades, con un nuevo pabellón de Caja Rural de Asturias.

Así lo han destacado, en rueda de prensa en el recinto ferial, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, y el secretario general de la misma, Álvaro Alonso, responsable de la Fidma, a los que ha acompañado Mariano Matarranz, autor del cartel de esta 69 edición.

Baragaño, por su parte, ha puesto en valor la presencia de la ministra en la inauguración, en un acto al que acudirán numerosas autoridades, entre las que están el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

Al tiempo, ha resaltado que la Feria cerró en su edición de 2025 con casi 750.000 visitantes, aunque ha asegurado que aspiran a generar para cada uno una experiencia. "Cada visitante tiene su lugar, su espacio, su oferta propia personal", ha asegurado. "Se busca una mejor Asturias", ha señalado sobre el volumen de actividades que realizan.

Ha enfatizado, además, que este evento es un motor económico y también de empleo. Sobre ello, ha señalado que solo la Cámara hace en torno a 250 contrataciones, mientras que la de los expositores alcanza a una cifra de unos 10.000 empleos, a lo que ha sumado el empleo que implica la propia puesta en marcha del certamen.

Alonso, por su parte, ha incidido en que este próximo sábado arranca la Fidma con el espíritu de ser "el mayor escaparate de Asturias". A mayores, ha apuntado que será la feria de la innovación, con un nuevo "magnífico" edificio de Caja Rural de Asturias o la renovación de otros, como el del Banco Sabadell.

También la Feria, según él, vuelve los ojos a la historia de Asturias, con una puesta en valor de la antigua Universidad Laboral de Gijón, mientras que serán varios stand o pabellones que dediquen su espacio al eclipse solar total que podrá verse el próximo día 12 en Asturias y otros puntos de la geografía española.

En el recinto ferial estarán presentes, además, más de 2.200 marcas, tanto de empresas nacionales como internacionales, en algo más 729 unidades de exposición.

Alonso, relacionado con ello, ha resaltado que, a día de hoy, el 100 por ciento de los espacios comerciales están ocupados y ha enfatizado la confirmación de participación en la Fidma de los principales agentes institucionales, que suman nuevas incorporaciones, como Comarca Avilés, Vipasa y la Dirección general de Vivienda del Principado. También estará presente el Ejército, para alentar vocaciones entre los jóvenes.

En el caso del pabellón del Principado, bajo el lema 'Asturias, yes tú', se centra en la celebración del 45 aniversario del Estatuto de Autonomía. También la RTPA celebra en el recinto su 20 aniversario, por lo que tendrá espacio propio y una área dedicada a su programación durante los 16 días.

Respecto al Ayuntamiento de Gijón, centra su pabellón en la antigua Universidad Laboral, poniendo en valor no solo el histórico edificio, sino a quienes han pasado por él o lo han hecho posible.

El pabellón del Ayuntamiento de Langreo, presentará en la Feria su nuevo espacio cultural Talleres del Conde, mientras que el Ayuntamiento de Oviedo da impulso a su candidatura a Capital Europea de la Cultura, no solo en su estand, sino también por el recinto en distintos lugares del recinto.

Otros de los ayuntamientos presentes en la Fidma serán, entre otros: Mieres, que dedica su espacio a reivindicar el concejo como destino de turismo deportivo; Llanera, que hará protagonista a sus fiestas; Allende y Aller, concejos que hacen valer su posición privilegiada para ver el eclipse solar; Carreño, que hará hincapié en sus elementos marineros; y Villaviciosa, que buscará acercar los movimientos culturales del municipio.

El pabellón del banco Sabadell Herrero, dará a conocer al visitante la historia del Reino Astur, con contenidos audiovisuales y otros recursos expositivos. En el caso de Unicaja, se centrará en el eclipse solar mientras que Caja Rural de Asturias invitará a pasar de un imaginario jardín inglés a uno asturiano, como lugar de encuentro.

El pabellón Masaveu mostrará al visitante las inversiones más importantes realizadas por este grupo empresarial en los últimos 20 años para seguir siendo referente económico. Hunosa, que ha duplicado metros y reformado su exterior para albergar una locomotora, en su interior dará a conocer sus proyectos más recientes, como los de biomasa o geotermia.

En cuanto al pabellón de Total, se recrearán las estancias del hogar y habrá un cuarto de juegos con regalos, mientras que EDP ofrecerá una sala inmersiva que acerque al público a las distintas fuentes energías.

El eclipse también será protagonista del pabellón de Alimerka, en el que se propondrán juegos con los que obtener regalos. Por su parte, Cogersa, con el lema 'Pequeños esfuerzos, grandes cambios', insistirá en la importancia del reciclaje y Cadasa, por su lado, hará una llamada al consumo responsable de agua.

Importante será, además, el apartado del motor, con una zona renovada, y el espacio dedicado a la Construcción, que amplía metros. Entre otras novedades, estará, asimismo ,el nuevo pabellón de helados La Ibense. A todo ello, ha sumado la zona infantil.

Por otro lado, Alonso ha señalado que habrá autobuses lanzadera y aparcamientos disuasorios, tras renovar el convenio con el Ayuntamiento gijonés. En este caso, ha indicado que se amplían las zonas de aparcamientos y, por tanto, los recorridos de los autobuses para que el tiempo máximo andando hasta la Feria sea de diez minutos.

Ha apuntado, al tiempo, que en esta edición se incrementan los actos institucionales que se celebran en el Pueblo de Asturias. Especialmente, ha aludido al Día del Empresariado Asturiano, cita fundamental de la Cámara de Comercio, que se celebrará el próximo día 6. También ha resaltado, como cierre, el 16 de agosto, la celebración del Día de la Música, en colaboración con la Fundación Ópera de Oviedo y la Filarmónica de Gijón.

En cuanto a las tarifas, la Fidma tendrá un precio de 4,90 euros y de 1,70 euros los menores de 12 años. En el caso de las familias numerosas, gozarán de un descuento del 50 por ciento en el precio de la entrada.

CARTEL REPRESENTATIVO DE ASTURIAS

Matarranz, por su lado, ha explicado que para la elaboración del cartel eligió especialmente minerales que se dan en Asturias, tales como hierro, cobre, óxido u oro.

Ha señalado, asimismo, que es una obra hecha sobre papel, con un tratamiento especial, para dar una sensación "abrupta", imitando el relieve asturiano. Ha utilizado, asimismo, colores azules, cobrizos, óxidos, por el hierro, y algunos grises relacionados con el acero.