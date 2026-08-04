El embalse de Rioseco, en Sobrescobio, cuenta con un nuevo espacio para disfrutar de la naturaleza

Representantes del Principado en Rioseco - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha finalizado las obras de acondicionamiento del entorno del embalse de Rioseco, en el concejo de Sobrescobio, donde se ha creado un nuevo espacio de ocio para disfrutar del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Redes. La actuación ha supuesto una inversión de 180.000 euros.

El nuevo espacio incorpora una senda peatonal, un balcón-mirador, un parque de los sentidos, zonas de descanso y un pequeño aparcamiento integrado en el paisaje, que mejora la accesibilidad y refuerza el atractivo del embalse como destino para el ocio familiar y el turismo de naturaleza.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha visitado hoy las nuevas instalaciones junto con el alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez; la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, y el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar.

El proyecto se articula en torno a una senda peatonal que conecta las diferentes áreas y permite pasear por el entorno del embalse con comodidad. También se ha construido un balcón-mirador de madera, elevado sobre el terreno y conectado mediante una pasarela, que ofrece un nuevo punto de observación del paisaje de Redes.

El recorrido incorpora, además, un parque de los sentidos destinado al público infantil, equipado con juegos de madera y una tirolina que amplían las posibilidades de ocio para las familias. La actuación se completa con zonas de descanso con bancos y mesas de pícnic, así como con un pequeño aparcamiento diseñado para favorecer una visita más cómoda.