La empresa asturiana Kanjo Emotion, premiada en los Premios Nacionales de Ingeniería Informática

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Ingeniería en Informática de España (CCII) celebrará el viernes 20 de marzo la cuarta edición de los Premios Nacionales de Ingeniería Informática, galardones en los que la empresa asturiana Kanjo Emotion recibirá una de las distinciones.

Estos premios destacan los logros en el sector en España y resaltan la "gran incidencia" de la ingeniería informática en nuestra sociedad y su contribución al interés general, según ha informado el CCII en nota de prensa.

La ceremonia de entrega tendrá lugar en el Senado de España. En concreto, la Sala Europa será el escenario de un evento que servirá para "reconocer el trabajo y la aportación" de diez empresas, personas e instituciones

La asturiana Kanjo Emotion será distinguida en la categoría 'Humanismo y compromiso social'. Se trata de una iniciativa que surge del compromiso con la humanización del dato y bajo la premisa de que la tecnología "debe estar siempre al servicio de las personas".

En 2017, se impulsó un proyecto de inteligencia artificial con la misión de crear espacios seguros para la infancia, desarrollando modelos emocionales que permiten la detección precoz y la atención temprana de situaciones de riesgo en niñas y niños. Fruto de dos años de investigación y desarrollo, en 2019 se consolidó Kanjo Emotion como una "solución pionera" en el ámbito de la protección infantil.

En la actualidad, Kanjo acompaña diariamente a más de 50.000 niños, promoviendo activamente su autoprotección a través de cerca de 35 millones de evaluaciones anuales.