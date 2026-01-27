El empresario Jesús Rodríguez Morán se niega a contestar preguntas en la comisión que investiga el accidente de Cerredo

Jesús Rodríguez Morán 'Chus Mirantes' - WEB DE LA JGPA

El empresario minero Jesús Rodríguez Morán, conocido popularmente como Chus Mirantes, se ha acogido a su derecho a no declarar "en este momento" y se ha negado este martes a responder a las preguntas de los diputados en la comisión del Parlamento asturiano que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, en el que murieron cinco operarios leoneses. El suceso se produjo en marzo de 2025 en una explotación de Blue Solving, en un espacio donde no tenía autorización para explotar carbón.

Rodríguez Morán compró en 2021 los derechos mineros de la instalación en el proceso concursal de la compañía minera Astur Leonesa. Estaba entonces al frente de la empreas Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl). En 2022 ya se produjo un accidente mortal en la instalación con un fallecido. El asunto sigue en los tribunales y el Principado les sancionó ya porque no tenían permiso para extraer carbón. La mina pasó de manos de Combayl a Blue Solving, una compañía en la que figuraba como dueño el hijo de Rodríguez Morán.

En la comparecencia de este martes, Jesús Rodríguez Morán ha asistido acompañado del abogado penalista Luis Tuero. Ha hecho una exposición inicial para decir que no iba a declarar porque el juzgado que investiga el accidente ha declarado secretas las actuaciones.

Así, Chus Mirantes leyó un texto y recordó a los parlamentarios qeu existe en el procedimiento judicial abierto. "Siendo el consejo técnico de mi dirección letrada y en áreas de preservar el derecho fundamental a la defensa, reconociendo el artículo 24 de la Constitución española y mi propia integridad de la investigación judicial en curso, me veo en la obligación de acogerme a mi derecho constitucional de no declarar en este momento", ha explicado.

El empresario ha insistido en que esta decisión "no debe interpretarse como una falta de voluntad de colaboración, sino como una necesidad de prudencia legal", ya que "declaraciones sobre hechos que están siendo investigados bajo el secreto sumarial sin tener acceso aún al contenido de las diligencias judiciales y fuentes judiciales, pruebas tétricas ya realizadas podrían dar lugar a imprecisiones, a contradicciones que perjudicarían la búsqueda de la verdad real en sede judicial".

"Deseo expresar en mi nombre, el de mi familia y el de la empresa que represento nuestro más profundo dolor y muestras de condolencias para las familias allegadas a los cinco trabajadores fallecidos, que, aparte, eran amigos; el accidente que ocurrió en la mina es una tragedia que nos ha marcado profundamente y cuyo esclarecimiento es para nosotros una prioridad absoluta", ha comentado el empresario, que ha comparecido en condicion de apoderado de Combayl.

Ha añadido que su compromiso con el esclarecimiento de los hechos es "total" un que una vez que se levante el secreto sumarial y el proceso judicial lo permita estará a "entera disposición" de las autoridades y los diputados de aportar toda información que sea necesaria.

A pesar de las palabras del empresario, los diputados de la comisión han insistido en que su papel no era juzgar lo ocurrido, sino depurar responsabilidades políticas. La mayoría no ha renunciado a realizarle preguntas a Chus Mirantes, pese a que éste guardaba silencio. No obstante, gesticulaba en algunas, negando con la cabeza, mostrando extrañeza o asintiendo.

El portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, le ha llamado "cobarde" y "mala persona". Mientras, el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, le ha recordado a Rodríguez Morán que las familias afectadas podrían cobrar "cantidades ridículas" si finalmente la responsabilidad subsidiaria recae sobre personas declaradas insolventes. Sin embargo, ha dicho que si se declara que la Administración tiene algún tipo de responsabilidad habría "fondos ilimitados" para pagar responsabilidades. "Lo digo por si se anima a contar cosas, si no es a nosotros, al juez", ha señalado el parlamentario de Vox dirigiéndose a Chus Mirantes.