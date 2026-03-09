Emtusa planteará al Consejo la compra de 15 autobuses articulados híbridos y un microbús para una línea en Jove

Archivo - Autobuses con tecnología híbrida diésel-eléctrica de Emtusa - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Empresa de Transporte Urbano de Gijón (Emtusa) llevará al próximo Consejo de Administración, que se convocará para el próximo día 16, la adjudicación del contrato de suministro de 15 autobuses articulados euro 6 híbridos, por un importe de 7.395.000 euros y un plazo de entrega de 13 meses.

En el orden del día, se incluye también la compra de un nuevo microbús diésel euro 6, por 231.000 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, que se destinará a la apertura de una nueva línea en la zona Oeste, concretamente en Jove, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Esta adquisición responde al plan de ampliación de servicios de Emtusa dirigido a la población residente en zonas con dificultades de acceso para los vehículos estándar. Es por ello, que han indicado que es necesario incorporar a la flota actual autobuses de un tamaño menor, pero con prestaciones equivalentes al resto.

En el Consejo también se formularán las cuentas de la sociedad municipal de 2025, que arrojan un resultado positivo de 2.545.894,73 euros, "en plena época de inversiones para el plan de renovación de la flota y de ampliación de la plantilla de conductores", han destacado.