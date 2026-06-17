Emulsa Gijón licita suministros y servicios por valor de 3.691.902,39 euros

Archivo - Dos máquinas decapadoras autopropulsadas incorporadas a la flota de Emulsa Gijón. - EMULSA GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) ha aprobado este miércoles la licitación de cinco contratos de suministros y servicios que suman un presupuesto conjunto de 3.691.902,39 euros, IVA incluido.

Los expedientes aprobados comprenden el suministro de vestuario para el personal operario; la limpieza y el mantenimiento de estaciones de contenedores soterrados; el suministro y mantenimiento de dos autobastidores de carga lateral; el suministro, instalación y mantenimiento de dos equipos recolectores de carga lateral, y el suministro e instalación de equipos para el soterramiento de contenedores.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento de Gijón, el Consejo de Administración ha acordado adjudicar a la empresa Ros Roca, S.A.U. el suministro de cuatro barredoras aspiradoras autopropulsadas Bucher CityCat V20, por un importe total de 715.763,40 euros, IVA incluido.

El presidente de Emulsa y concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha explicado que "la solvencia financiera de la que está disfrutando Emulsa con este equipo de gobierno municipal nos va a permitir ejecutar estas inversiones por importe de más de 3.6 millones de euros".

Una cantidad que supone una de las cifras más altas en inversiones que han pasado por el Consejo de Administración en los últimos 15 años.

"Creo que son cifras que conviene destacar porque ponen de relieve y no ofrecen lugar a dudas del esfuerzo permanente que está realizando la empresa para modernizar sus medios para facilitar la tarea de los operarios y aumentar la eficiencia operativa", ha resaltado.

El contrato de mayor cuantía entre los que se ha aprobado su licitación es el destinado al suministro, reposición y realización de pequeños arreglos del vestuario de trabajo para el personal operario de Emulsa, durante cuatro años, con un presupuesto de licitación de 1.953.334,46 euros, IVA incluido.

El nuevo pliego sustituye la ropa verde y naranja confeccionada específicamente para Emulsa por prendas de catálogo. La modificación pretende mejorar la disponibilidad y la rapidez en la reposición, facilitar un suministro continuo para el personal de nueva incorporación, favorecer una mayor concurrencia entre fabricantes y modernizar la imagen de la empresa.

El Consejo ha aprobado también la licitación del servicio de mantenimiento, limpieza y suministro de repuestos específicos para los contenedores soterrados ubicados en el municipio, con un presupuesto de 508.200 euros, IVA incluido. El contrato tendrá una duración de, al menos, dos años.

Emulsa gestiona actualmente 201 contenedores soterrados de fracción resto y orgánica, distribuidos en 90 ubicaciones diferentes del municipio.

El contrato comprenderá las labores de limpieza, desinfección, desodorización y engrase, junto con el mantenimiento preventivo y correctivo y el suministro de repuestos originales del fabricante.

La finalidad es minimizar las averías e incidencias y maximizar la disponibilidad de unas instalaciones consideradas esenciales para el servicio.

El expediente contempla también la posibilidad de realizar actuaciones en instalaciones de recogida selectiva de envases, papel y vidrio que actualmente no son competencia de Emulsa, en caso de que durante la vigencia del contrato surgiera la necesidad de intervenir en ellas.

Otros dos contratos aprobados permitirán incorporar dos nuevos vehículos recolectores de carga lateral, mediante la contratación separada de los autobastidores y de los equipos recolectores que serán instalados sobre ellos.

El suministro y mantenimiento preventivo de dos autobastidores de carga lateral sale a licitación con un presupuesto de 314.600 euros, IVA incluido.

Por su parte, el suministro, instalación y mantenimiento de dos equipos recolectores de carga lateral cuenta con un presupuesto de 387.200 euros, IVA incluido. Los equipos serán instalados sobre los chasis-cabina propiedad de Emulsa.

El quinto expediente de contratación aprobado tiene por objeto el suministro, instalación, limpieza, mantenimiento y garantía durante al menos dos años de estaciones de contenedores soterrados para distintas tipologías de contenedores y residuos.

El presupuesto de licitación asciende a 528.567,93 euros, IVA incluido. De esa cantidad, el presupuesto plurianual de Emulsa contempla 140.000 euros para 2026 y otros 140.000 euros para 2027.

A ello se añaden 156.833 euros aportados por el Ayuntamiento de Gijón para el soterramiento de contenedores en el distrito del Llano, dentro de las actuaciones correspondientes a los presupuestos participativos de 2026.

Entre las intervenciones previstas, figura el soterramiento de varias estaciones en El Llano, incluida la situada en el entorno del parque de La Serena, dentro del ámbito de las obras de pacificación del tráfico próximas al colegio ubicado en esa zona.

El contrato permitirá también sustituir o renovar los equipos de la plaza del Marqués que cuentan con más de diez años de antigüedad y se encuentran fuera de servicio, sin posibilidad de reparación debido a la ausencia de repuestos y a que el fabricante ya no existe.

En la actualidad, el servicio en este emplazamiento se presta mediante contenedores instalados en superficie. Emulsa considera que la recuperación del sistema soterrado en esta ubicación contribuirá a mejorar la estética del entorno, reducir la barrera visual generada por los contenedores, disminuir los posibles problemas de olores y minimizar la presencia de residuos fuera de los recipientes.

Cuatro nuevas barredoras aspiradoras El Consejo de Administración ha adjudicado igualmente a Ros Roca, S.A.U. el suministro de cuatro barredoras aspiradoras autopropulsadas de aceras Bucher CityCat V20. El precio de adjudicación es de 715.763,40 euros, IVA incluido.

El importe incluye los mantenimientos preventivos y la ampliación de la garantía oficial del fabricante hasta completar las primeras 9.000 horas de uso del motor o cinco años, lo que suceda antes.

La oferta incorpora asimismo un descuento del 20% sobre la tarifa oficial de los repuestos del fabricante. El presupuesto inicial del contrato era de 600.000 euros, sin IVA, por lo que la adjudicación representa una baja del 1,41%.

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA

Por otro lado, el Consejo de Administración ha aprobado la actualización de la Política de Seguridad de la Información y de la Normativa de Seguridad de Emulsa.

La nueva versión incorpora al marco normativo de referencia las disposiciones de reciente entrada en vigor en materia de seguridad de la información, entre ellas el Reglamento de Inteligencia Artificial y la Directiva europea NIS2.

También adapta las responsabilidades de los distintos roles de seguridad a las últimas guías publicadas por el Centro Criptológico Nacional.