Ence vincula el conflicto en Navia a la extinción de tres contratos "por causas organizativas"

Archivo - Biofábrica de Ence Navia. - ENCE - Archivo

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ence ha vinculado el actual conflicto colectivo en su planta de Navia a la extinción de tres contratos de trabajo "por causas organizativas" y ha reiterado que este proceso es independiente del despido colectivo anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

La empresa ha explicado que estas extinciones responden a diferencias en la cuantía de la indemnización de dos despidos de personal con contrato individual en un área técnica que ha sido suprimida.

Por otro lado, la compañía ha insistido en que continúa con la ejecución del Plan de Eficiencia y Competitividad en su negocio de Celulosa, previsto para el periodo 2026-2027, basado en dos ejes: la implantación de soluciones de inteligencia artificial, reingeniería y automatización de procesos, y la racionalización de los procesos operativos.