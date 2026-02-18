Encontrado un artefacto explosivo antiguo en la playa de San Lorenzo de Gijón

Archivo - Playa de San Lorenzo de Gijón (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un artefacto explosivo, que pudiera pertenecer a la época de la Guerra Civil, ha sido hallado este miércoles en la playa de San Lorenzo, de Gijón.

Fue un hombre quien, a las 11.30 horas de este miércoles, halló el artefacto gracias a un detector de metales, en la escalera 17 del arenal gijonés, han confirmado a Europa Press desde la Comisaría gijonesa.

Hasta el lugar se desplazó Policía Nacional, acordonó la zona y montó un dispositivo de seguridad alrededor. Posteriormente, han acudido los Tedax, especializados en explosivos, para hacerse cargo del artefacto.

Si bien está por confirmar, dada la antigüedad del mismo y el estado en el que se encontraba, todo apunta a que llevaba mucho tiempo en el mar y a que podría tratarse a un artefacto de la Guerra Civil.