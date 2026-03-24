El Encuentro Coral de Habaneras celebra su 33ª edición los días 4 y 5 de abril

Certamen de Habaneras. - AYTO. AVILÉS

OVIEDO/AVILÉS 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro Coral de Habaneras, uno de los eventos más esperados para la tradición coral de Avilés dentro de las fiestas de El Bollo, celebra este año su XXXIII edición. En esta ocasión, contará con la participación de ocho agrupaciones corales, siete procedentes de Asturias y una de Cantabria.

Al igual que el pasado año, para facilitar el desplazamiento de los coros y evitar la acumulación de actividades durante la tradicional Comida en la Calle, que es el lunes de Pascua, el encuentro se llevará a cabo el sábado 4 y el domingo 5 abril a partir de las 19:00 horas en la Casa de Cultura.

Las entradas se pondrán a la venta desde este martes a un precio de 7 euros y se podrán adquirir en la taquilla de la Casa de Cultura. Es una cita tradicional fijada en el calendario musical avilesino y que se estima que durante esos dos días traerá a la ciudad a unas 500 personas entre participantes y público acompañante.

El encuentro se presentó este martes por parte de Yolanda Alonso, concejala de Cultura, acompañada por una representación de la Agrupación Polifónica Centro Asturiano de Avilés encabezada por César Martínez Coto y Felipe Arabia Fernández, presidente y secretario respectivamente.