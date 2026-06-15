Las enfermeras de Asturias solicitan cambios burocráticos para poder ejercer como docentes universitarias

Archivo - Junta de gobierno del Colegio de Enfermería de Asturias, con su presidente, Esteban Gómez, en el centro. - CODEPA - Archivo

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa) ha solicitado formalmente a la Consejería de Salud una solución urgente para permitir la compatibilidad de las enfermeras del Servicio de Salud (Sespa), de manera que puedan prestar asistencia sanitaria e impartir docencia.

Ante la apertura de nuevas facultades privadas que duplicarán las plazas de enfermería en la región, el Codepa ha indicado en nota de prensa que el sistema "necesita reclutar docentes con experiencia clínica real". Consideran además que la prohibición de compatibilidad "está obligando a las facultades a cubrir estas plazas con perfiles ajenos a la disciplina, privando a los futuros profesionales de los referentes enfermeros indispensables para su excelencia clínica".

El Colegio ha lamentado que mientras otros perfiles del servicio público disponen de mecanismos regulados para compatibilizar su labor, las enfermeras se enfrentan a "un muro burocrático absoluto" que impide a profesionales en activo cubrir las necesidades actuales del sistema, "provocando consecuencias que golpean a toda la sociedad".

La institución ha asegurado que "la prohibición actual no es solo una barrera laboral, sino un problema de salud pública que está afectando directamente a la calidad asistencial y al futuro académico de la profesión".

El presidente del Codepa, Esteban Gómez, ha indicado que aprobar la compatibilidad para la enfermería "no es un favor corporativo", sino que "es un deber urgente de salud pública para proteger la seguridad de los pacientes y garantizar la formación de quienes nos cuidarán mañana".