Las entradas para ver el partido entre España y República Checa salen a la venta este miércoles para socios del Oviedo

Cartel de España-República Checa - RFEF

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para ve el partido de fútbol entre las selecciones nacionales de España y de República Checa saldrán a la venta este miércoles 19 de agosto a las 12.00 horas. El encuentro se jugará el 3 de octubre a las 20.45 horas en el Estado Carlos Tartiere.

Así lo ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol, que ha explicado que habrá un periodo de preventa de 24 horas para los socios del Real Oviedo, con un cupo limitado. Podrán adquirir hasta un máximo de cuatro entradas por socio.

La venta al público en general también se realizará online y comenzará el 20 de agosto a las 12.00 horas hasta el inicio del partido o agotar existencias. Se podrán adquirir hasta un máximo de 6 entradas por compra.

Todas las entradas son numeradas y se ubicarán en la categoría seleccionada en el proceso de compra. La asignación de los asientos se genera por operación de compra. Todas las entradas de la misma operación estarán juntas, así como aquellas adquiridas con la misma dirección de correo electrónico. Se recibirá las entradas con la ubicación exacta de los asientos aproximadamente 2 días antes del partido.