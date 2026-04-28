La EPA muestra una "desaceleración" en la economía asturiana, según FADE

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OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de Apoyo Corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Ignacio García, ha asegurado este martes que los datos del paro reflejan una "cierta desaceleración" en la evolución de la economía asturiana, pero ha remarcado que "cuentan con un marcado carácter estacional y coyuntural".

En unas declaraciones remitidas a los medios, García ha juzgado necesaria "una cierta prudencia" a la hora de analizar estos datos, "dadas las limitaciones de una estadística muestral de este tipo".

El paro ha aumentado en 2.500 personas en Asturias durante el primer trimestre, hasta los 42.600 desempleados, un 6,2% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del primer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 9,02%.

Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Asturias (19 veces) mientras que ha bajado en 5 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2021.