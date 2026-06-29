El equipo 4Space de la Universidad de Oviedo competirá en la final europea de robótica espacial

Tras2, diseñado para operar en terrenos similares a la superficie marciana - UNIOVI

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo 4Space Uniovi, integrado por estudiantes de la Universidad de Oviedo, se ha clasificado por segundo año consecutivo para la fase final del European Rover Challenge (ERC), una competición universitaria de robótica espacial que se celebrará del 1 al 8 de septiembre en Cracovia (Polonia).

Según ha informado la universidad, el equipo competirá con el rover Tras2 y el dron Nuberu, que se enfrentarán a pruebas diseñadas para simular misiones de exploración planetaria, como navegación autónoma, recogida y análisis de muestras, perforación del subsuelo y operación en entornos con comunicaciones restringidas.

La institución ha destacado que la clasificación cobra especial relevancia al haberse incrementado el número de equipos inscritos, de 102 en 2025 a 123 este año. El programa 4Space, de carácter extracurricular y voluntario, cuenta con el apoyo de Gijón Impulsa y de más de una treintena de entidades colaboradoras.