El equipo científico del MUJA recupera nuevo material fósil del saurópodo de Ribadesella

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OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo científico del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) ha recuperado, con la ayuda del helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), nuevo material fósil del dinosaurio saurópodo hallado en los acantilados de Playa de Vega, en el municipio de Ribadesella.

La llegada de las piezas por aire al Jardín del MUJA ha sido presenciada por el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García; el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, y el miembro del equipo del museo, José Carlos García-Ramos.

En concreto, se ha trasladado al equipamiento museístico un bloque con un peso aproximado de entre 600 y 700 kilos que contiene varias costillas y algunos huesos de la cadera del dinosaurio envueltos en yeso. Asimismo, se han transportado otros bloques más pequeños, con un peso inferior a 500 kilos, que albergan varias costillas y alguna vértebra. El SEPA ha realizado este servicio de carácter excepcional debido al gran valor de las piezas encontradas, a su tamaño y a la notable dificultad de acceso al yacimiento.

Con esta actuación han continuado los trabajos de la tercera campaña de excavación en el lugar. En estas labores han participado activamente Pablo Puerta, investigador del Museo de Trelew en Argentina y reconocido especialista en excavación y recuperación de materiales fósiles, junto con Oliver Rauhut, paleontólogo especialista en dinosaurios, responsable de la sección de vertebrados no-mamíferos de la Colección Estatal de Paleontología y Geología de Baviera y encargado de estudiar el material óseo de los ejemplares asturianos.

La labor del equipo científico del MUJA, que está integrado por José Carlos García-Ramos, Laura Piñuela y Ángel García, continuará durante los próximos meses con la preparación del material fósil de este dinosaurio saurópodo, cuadrúpedo y herbívoro. Los expertos estiman que el animal medía unos 20 metros de longitud. En sucesivas campañas ya se han recuperado varios bloques con vértebras de la cola, del sacro, dorsales y una de las escápulas, además de un pubis, los dos isquiones, varias costillas y cuatro chevrones.