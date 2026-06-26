El ERE de Inetum cierra con 11 despidos en Asturias

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OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica Inetum (antigua Iecisa) ha concluido el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España, proceso que, según fuentes consultadas por Europa Press, en Asturias ha afectado finalmente a once personas que ya han recibido la comunicación del despido entre el 12 y el 16 de junio.

Según información de la Sección Sindical de UGT en Inetum, la compañía redujo en un 10% el límite máximo de afectados por el ERE en toda España, que finalmente alcanza las 404 personas frente a las 456 salidas iniciales. Se trata de una incidencia cercana al 4,7% de la plantilla.

El acuerdo contempla una indemnización pactada de 45 días de salario por año trabajado para los contratos formalizados con anterioridad a 2012, y de 33 días por año, con el límite general de 24 meses, para el periodo posterior. Asimismo, se establece una indemnización mínima garantizada de 10.000 euros, en términos equivalentes a un despido improcedente.