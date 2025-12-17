Un escalador herido en Morcín

Rescate - SEPA

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un escalador ha resultado herido en una pierna en Los Reconcos, en el municipio asturiano de Morcín. El hombre ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario.

Fue el propio herido el que avisó del suceso y realizó una llamada al 112-Asturias a las 11.58 horas, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press.

El escalador fue evacuado por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias. A bordo de un helicóptero medicalizado fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.