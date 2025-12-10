El escritor Alfonso del Río presenta este jueves en Oviedo su nueva novela 'El enigma de Anne Wallace'

Portada de la novela 'El enigma de Anne Wallace', del escritor bilbaíno Alfonso del Río - GIJALBO

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escritor bilbaíno Alfonso del Río presentará este jueves en Oviedo su nueva novela, 'El enigma de Anne Wallace', en un acto que tendrá lugar a las 18.45 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista, en el marco del ciclo cultural 'Wine & Books' impulsado por Grupo Hotusa.

Licenciado en Derecho, columnista y profesor universitario, Del Río compagina su experiencia jurídica y empresarial con la creación literaria. Como autor de ficción en Grijalbo, alcanzó el éxito editorial con 'La ciudad de la lluvia', obra con la que se consolidó en el panorama narrativo español.

'El enigma de Anne Wallace' arranca durante la celebración del Premio Príncipe de Asturias, un escenario de gala que se convierte inesperadamente en el centro de una trama de suspense cuando una explosión amenaza la seguridad de galardonados y miembros de la Casa Real. La investigación, liderada por un veterano policía dispuesto a tomar atajos, se enreda entre extorsiones de la banda ETA, espionaje internacional y los oscuros secretos de un grupo de personajes tan diversos como enigmáticos.

La presentación forma parte del ciclo 'Wine & Books', una iniciativa que combina literatura y enología para ofrecer al público un espacio de diálogo con los autores invitados, acompañado de una degustación de vinos y productos seleccionados en los establecimientos exclusivos de Eurostars Hotel Company.