El escritor Martín López-Vega coordinará la Selmana de les Lletres Asturianes de 2027, dedicada a Xuan Bello

El escritor Martín López-Vega - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha encomendado al escritor llanisco Martín López-Vega la coordinación de la Selmana de les Lletres Asturianes 2027, una edición que se dedicará por completo a la figura del escritor Xuan Bello, fallecido en julio de 2025. López-Vega, actual director de la sede del Instituto Cervantes en Mánchester y albacea literario del autor de Paniceiros, pilotará un año de homenajes que incluirá exposiciones, publicaciones especiales y el bautizo oficial del IES La Florida de Oviedo con el nombre de Xuan Bello a partir del próximo curso.

La designación de Martín López-Vega sitúa al frente de esta conmemoración a una de las figuras asturianas con mayor proyección cultural y literaria internacional, según ha informado el Principado en nota de prensa. Nacido en Po (Llanes) en 1975, es licenciado en Filología Española por la Universidad de Oviedo y doctor en Literatura por la Universidad de Iowa. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una "destacada labor" como poeta, ensayista, traductor, crítico literario y gestor cultural, y se ha consolidado como "una de las voces más reconocidas de la literatura asturiana contemporánea", tanto en asturiano como en castellano. Asimismo, es el albacea literario de Xuan Bello, responsabilidad que le fue confiada por su esposa y su hija.

Autor de una amplia obra poética y ensayística, López-Vega ha publicado títulos como 'Les coraes de la roca', 'Gótico cantábrico: poemas 2013-2017' o 'Ábrete, Sésamo: poemas nuevos y escogidos (1994-2024)', además de desarrollar una intensa actividad como traductor y articulista. Su obra ha sido reconocida con distintos premios y traducida a varias lenguas, combinando una mirada profundamente vinculada a Asturias con una marcada vocación cosmopolita y europea.

Además de su trayectoria literaria, ha ocupado responsabilidades en el Instituto Cervantes, donde fue director de Cultura en España y director del gabinete de dirección. Actualmente dirige la sede de Mánchester.

HOMENAJE A XUAN BELLO

Tras el fallecimiento de Xuan Bello, en 2025, el Principado se comprometió a dedicar el año 2027 a la memoria y al legado cultural del escritor de Paniceiros, con una programación especial con la celebración de la Selmana de les Lletres Asturianes como eje.

El homenaje a su figura incluirá actividades literarias, encuentros, exposiciones, publicaciones especiales y distintas iniciativas de divulgación destinadas a acercar la obra, el pensamiento y la dimensión universal del autor a nuevas generaciones de lectores y lectoras, además de reivindicar su contribución decisiva a la dignificación y difusión de la literatura en asturiano.

Entre las acciones previstas figura también el reconocimiento institucional de su figura con la denominación del IES La Florida con el nombre de Xuan Bello a partir del próximo curso.

Nacido en Paniceiros (Tineo), en 1965, Xuan Bello está considerado "una de las figuras esenciales de la literatura asturiana contemporánea y uno de los autores que mayor promoción nacional e internacional ha dado a la creación literaria en lengua asturiana. Poeta, narrador, ensayista, traductor y articulista, desarrolló una obra profundamente vinculada a la memoria, el territorio, la identidad y el poder evocador de la literatura como espacio de resistencia cultural y emocional".

Con dieciséis años publicó su primer poemario, 'Nel cuartu mariellu', iniciando una trayectoria literaria que acabaría convirtiéndolo en "una de las voces más reconocibles del denominado Surdimientu, el movimiento de recuperación y modernización de la literatura asturiana surgido a partir de los años setenta y ochenta".

El fallecimiento de Xuan Bello en julio de 2025 supuso "una enorme conmoción para la cultura asturiana" según la Consejería, y provocó "un amplio reconocimiento institucional, social y literario hacia quien ya era considerado en vida uno de los grandes referentes culturales del país".