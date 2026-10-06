Especialistas de referencia analizarán en Avilés los nuevos desafíos de las violencias machistas

Congreso de Prevención Violencia de Género. - PRINCIPADO

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias organizará los próximos 7 y 8 de noviembre el IV Congreso de Prevención de la Violencia de Género del Instituto Asturiano de la Mujer, un espacio de reflexión, aprendizaje e intercambio de conocimiento que reunirá en Avilés a profesionales, personas expertas y ciudadanía para abordar algunos de los principales desafíos que plantean las violencias machistas en la actualidad.

Según ha indicado el Gobierno asturiano, el encuentro se celebrará en el Centro Niemeyer y pondrá el foco en fenómenos emergentes que requieren nuevas herramientas de prevención, sensibilización y respuesta institucional.

Entre los asuntos que se abordarán figuran la violencia sexual en los entornos digitales, el impacto del uso indebido de la inteligencia artificial en la reproducción de estereotipos y desigualdades, la violencia vicaria o las formas de violencia que afectan a las mujeres en contextos de prostitución.

La directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, ha indicado que "la violencia machista evoluciona y aprovecha los espacios que forman parte de nuestra vida cotidiana y este congreso ayuda a comprender mejor esos cambios y a reforzar las herramientas de prevención y sensibilización".

El evento reunirá a especialistas de referencia del ámbito académico, periodístico y social, entre ellas, la periodista y escritora Silvia Intxaurrondo, la investigadora Lydia Delicado Moratalla, la experta en tecnología Lorena Fernández Álvarez, la periodista Graciela Atencio y la asesora jurídica Paqui Granados.

La programación incluirá también experiencias desarrolladas en Asturias en materia de prevención, atención y sensibilización frente a la violencia contra las mujeres. Así, se presentarán iniciativas vinculadas al Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el programa Coeducastur.

"La cita forma parte de las actuaciones impulsadas por el Gobierno de Asturias para fortalecer la prevención de las violencias machistas y promover una mayor conciencia social sobre sus distintas manifestaciones", ha añadido Fernández.

El foro, de acceso libre, tiene como objetivo seguir impulsando la generación de conocimiento, el intercambio de experiencias y la construcción de respuestas eficaces frente a todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, durante el congreso se ofrecerá un servicio gratuito de ludoteca para facilitar la asistencia de personas con responsabilidades familiares y de cuidados.

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción desde hoy, a las 11:00 horas, hasta el 27 de octubre a las 23:45 horas, hasta completar el aforo disponible. La inscripción se realiza a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/e/fSmqS7sw7H