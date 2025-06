Espina (Junta de Personal Docente) urge a Ledo a activar ya el acuerdo que puso fin a la huelga en educación

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Personal Docente de Asturias, Jorge Espina, ha valorado este lunes que la consejera de Educación, Eva Ledo, haya citado al colectivo como primer interlocutor tras asumir el cargo, y ha señalado que, además del agradecimiento, acuden con "exigencias claras" relativas al despliegue del acuerdo que permitió desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública asturiana.

"En primer lugar, agradecerle que el primer colectivo con el que se reúna sea la Junta de Personal Docente. Creemos que es un primer paso importante que pone en valor la educación pública asturiana", afirmó Espina a su llegada al encuentro con la consejera.

No obstante, el representante sindical ha subrayado que la reunión no es solo de cortesía: "Traemos exigencias. Ese acuerdo que permitió el desbloqueo del conflicto tiene que ponerse en marcha en la comisión de gobierno y desplegarse en las mesas de negociación, tanto general como sectorial. No se puede demorar más".

Espina reconoció la complejidad jurídica del proceso, pero advirtió de la urgencia: "Ya pasaron dos semanas. Eso es lo primero que tiene que hacer la Administración. Luego habrá medidas que vayan a una mesa u otra, pero el proceso tiene que comenzar ya".

Sobre la promesa de que algunas medidas estarán activas en septiembre, el Espina advirtió: "Nos parecen dos meses mucho tiempo, aunque luego no lo es tanto. Pero quien avisa no engaña: que se pongan las pilas y cumplan".