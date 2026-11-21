Acto político de Frente Ampliu en Oviedo - SOMOS ASTURIES

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex diputado y ex senador Ramón Espinar y la portavoz de Francia Insumisa, Martha Peciña, han participado este sábado en Oviedo en un acto electoral organizado por Somos Asturies en apoyo a la candidatura Frente Ampliu, donde han llamado a la movilización del electorado de izquierdas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

La jornada ha comenzado con un debate abierto en la plaza del Ayuntamiento de la capital asturiana en el que Espinar y Peciña han conversado con los ciudadanos que se han acercado a la zona. Posteriormente, el acto se ha trasladado a las Escuelas Blancas, donde han intervenido representantes de Somos Asturies, Izquierda Unida (IU), Recortes Cero, Movimiento Sumar y Francia Insumisa.

Durante su intervención, Espinar ha agradecido la invitación y ha explicado que, pese a llevar años sin participar en un mitin, ha decidido acudir a Asturias tras conocer que las encuestas apuntan a que un escaño se disputa directamente entre Frente Ampliu y Vox.

El politólogo ha sostenido que a la derecha, a la ultraderecha y a los grandes tecnócratas "les compensa" un clima de miedo y desesperanza, frente al cual ha reivindicado los logros de los últimos años de gobierno progresista. Asimismo, Espinar ha destacado el papel de la sociedad española ante la situación internacional, señalando que se ha mostrado activa en la denuncia del genocidio de Gaza y en la defensa de los derechos y los servicios públicos.

Por su parte, la portavoz de Francia Insumisa --formación liderada por Jean-Luc Mélenchon--, Martha Peciña, ha relatado la labor de la izquierda en Francia en un contexto de movilizaciones sociales. Peciña ha instado a los asistentes a marcarse como objetivo convencer cada uno a cinco personas de su entorno para que acudan a las urnas en la última semana de campaña.

DEFENSA DE LAS PENSIONES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En el acto también ha intervenido la candidata de Somos Asturies al Frente Ampliu, Carmen Álvarez, quien ha advertido de que los partidos de la derecha han planteado alternativas al sistema público de pensiones alegando su insostenibilidad, aunque "ahora hayan relajado ese discurso en campaña electoral".

Por su parte, el número tres de la lista del Frente Ampliu, Enrique López, ha afirmado que en estos comicios no solo se decide entre un Ejecutivo de derechas o de izquierdas, sino que existe la amenaza de perder derechos conquistados. Por ello, ha apelado a trasladar su mensaje a las calles durante la última semana de campaña para frenar "a los fascistas".

Por último, la diputada del Grupo Mixto en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha defendido la necesidad de movilizar el voto progresista para "frenar a los especuladores" y hacer que los multimillonarios paguen impuestos, recordando la expresión del candidato Juan Ponte: "Vamos a frayalos a impuestos".

Tomé ha abogado por una transición energética y una reconversión industrial sostenibles que generen empleo de calidad, y ha reclamado que no se permita despedir ni recortar derechos laborales a las empresas que reciben ayudas públicas, apostando incluso por la nacionalización de compañías que recurren de forma constante a fondos públicos.

Además, ha criticado que el PSOE de Adrián Barbón se atribuya medidas como la gratuidad de la educación de cero a tres años, de la matrícula universitaria o de los tratamientos dentales públicos, y ha concluido defendiendo el feminismo, los derechos LGTBI y el reconocimiento de la "familia elegida" recogido en el programa de Frente Ampliu.