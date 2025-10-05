Estreno teatral: 'Aburrimiento Vocacional' inaugura EscenAvilés con la voz de la Generación Z

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El montaje 'Aburrimiento Vocacional' inaugurará la nueva temporada de EscenAvilés en el Teatro Armando Palacio Valdés. La función, escrita y dirigida por Patri Caso, se estrenará el miércoles 8 de octubre a las 20.00 horas.

La obra es presentada como la irrupción y también interrupción de la primera generación del siglo XXI en los espacios teatrales españoles. La pieza cuenta las peripecias vitales de Paula, una veinteañera interpretada por Laura Ubach.

La obra llega a Avilés tras representarse a principios de año en varias salas alternativas de Madrid. El montaje es el fruto de la primera residencia técnica que se llevó a cabo el pasado mayo en el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas.