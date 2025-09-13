Estudian la posible recuperación del Lago de Ándara del Parque Nacional de Picos de Europa

SANTANDER/OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE comarcal de Liébana, alcalde de Peñarrubia y senador del PSOE por Cantabria, Secundino Caso, ha mostrado su satisfacción tras quedar de manifiesto "el apoyo que técnica y socialmente tiene el proyecto de recuperación del lago de Ándara", del Parque Nacional de Picos de Europa.

Según ha explicado el PSOE en nota de prensa, se trata del "lago más grande que había en Cantabria" que "en 1911, por una actuación minera, desgraciadamente desapareció".

Así lo ha manifestado el alcalde de Peñarrubia tras asistir este viernes al encuentro organizado por la Universidad de Oviedo y la dirección del Parque Nacional Picos de Europa, entre otras, para abordar la investigación previa a la posible recuperación de este lago, en el que quedó patente el apoyo que tiene este proyecto por parte de las entidades organizadoras y de la sociedad en general.

"Los muchos vecinos de la zona que acudieron a la cita que tuvo lugar en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, a las siete y media de la tarde, y que congregó a unas noventa personas, aproximadamente", ha dicho.

Según ha indicado, un informe elaborado por expertos a instancias de un estudio geológico y geofísico que el Ministerio de Medio Ambiente encargó al departamento de Geología de la Universidad de Oviedo sobre la situación de la laguna para valorar la viabilidad de su recuperación, arroja una serie de conclusiones que permiten confiar en que "la recuperación del lago es posible".

Precisamente, una de las principales conclusiones determina que "el secado de la laguna, hace un siglo (1911), se debió a la explotación minera de la zona y fue una voladura la que provocó una grieta por la que el agua se filtró".

La investigación deduce que "la actividad minera llegó a alcanzar una profundidad de hasta 50 metros bajo la cota topográfica de la actual vega del antiguo lago y que algunas galerías debieron excavarse bajo el lecho del lago".

Para el senador, es una "muy buena noticia para Cantabria que todas las partes técnicas implicadas en su consecución quieran llevar a cabo la recuperación del lago".

Así, tras el consenso técnico existente en torno al proyecto, el Partido Socialista ha instado al Gobierno de Cantabria a que lleve a cabo las actuaciones pertinentes para recuperar "el lago más grande que tenía Cantabria".

"Lo importante es que existe voluntad técnica de realizar este proyecto tan importante para los cántabros y cántabras, en un enclave natural privilegiado como los Picos de Europa, y si en el camino surgieran inconvenientes, se podrán ir salvando ya que el motivo creo que lo merece", ha señalado.

Según ha indicado, el Grupo Socialista presentó una moción el pasado mes de mayo en el Senado sobre la recuperación de la balsa de Ándara, reavivando este proyecto que "en 2018 quedó paralizado porque Confederación Hidrográfica del Norte consideró que no permitía garantizar que se cumplieran las normas de calidad ambiental para las aguas superficiales en el lago ni la no afección a las aguas subterráneas y al manantial que da origen al río Urdón".

De esta forma, el alcalde de Peñarrubia ha celebrado que la moción presentada por el PSOE en mayo en el Senado "haya contribuido a volver a poner encima de la mesa el informe de 2012".

Así, Caso considera que "podría ser muy positivo recuperar este lago, respetando los oportunos informes ambientales de la Confederación Hidrográfica del Norte por los beneficios ambientales, sociales y económicos que podría suponer para la zona del Parque Nacional de los Picos de Europa y para toda la provincia de Cantabria".