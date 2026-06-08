La estudiante Ana Alonso recibe el Premio Impacto Positivo de la Universidad de Oviedo por su compromiso social

El Rector De La Universidad De Oviedo, Ignacio Villaverde, Entrega A Ana Alonso El Premio Impacto Positivo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del Grado en Ingeniería Eléctrica en la Escuela Politécnica de Gijón Ana Alonso ha recibido este lunes el Premio Impacto Positivo de la Universidad de Oviedo, un galardón impulsado por la Cátedra MediaLab que pretende dar visibilidad al estudiantado que destaca por su expediente académico, su participación en la vida universitaria y su implicación social a través de entidades del tercer sector.

Alonso ha obtenido en esta cuarta edición, a la que se han presentado un total de 21 candidaturas, una escultura de Manuel Martínez --graduado en la Escuela de Arte de Oviedo--, un pin conmemorativo, un diploma y un cheque de 1.000 euros. La galardonada ha anunciado que donará esta cantidad económica a la ONG Ingeniería Sin Fronteras, organización con la que ha colaborado en los últimos cuatro años.

El acto se ha celebrado en el Paraninfo del Edificio Histórico y ha estado presidido por el rector de la institución académica, Ignacio Villaverde, quien ha señalado que la Universidad "no puede ser solo un lugar donde se transmiten conocimientos técnicos o donde se acredita un expediente académico". "Tiene que ser un espacio donde se forman personas en un sentido pleno: capaces de comprender la realidad en la que viven y de comprometerse con los demás", ha subrayado.

Villaverde ha felicitado al estudiantado reconocido por lo que el premio "revela" de ellos, destacando su "capacidad de implicarse", su "voluntad de ayudar" y el haber entendido que "el talento tiene más valor cuando se comparte".

El rector ha estado acompañado en la ceremonia por la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega; la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando; y la directora de Compromiso XXI, Reyes Ceñal. Por su parte, la representante del grupo Profes con Impacto, promotor de los galardones, Inés Fombella, ha sido la encargada de explicar los objetivos de un premio que se consolida entre el estudiantado de la institución.

Junto a Ana Alonso, han recibido dos accésits de 500 euros cada una las estudiantes Paula González y Carmen Haro. González, alumna del Grado en Biología, ha entregado su cheque a la organización Sin Límites Asturias, con la que colabora desde el año 2020, además de realizar otras labores de voluntariado.

Por su parte, la estudiante del Grado en Terapia Ocupacional Carmen Haro ha decidido donar su premio a la asociación ASPACE Oviedo. Una vez concluida la entrega de galardones, el Paraninfo ha acogido una charla protagonizada por las personas distinguidas y dirigida por premiados de ediciones anteriores.