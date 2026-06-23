Un estudiante de Ingeniería en Gijón gana a los 22 años el Premio Internacional de Poesía Antonio Gala

Entrega del premi de poesía 'Antonio Gala' al estudiante de la Universidad de Oviedo Iker Andrés Escudero - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El estudiante de la Universidad de Oviedo Iker Andrés Escudero ha sido galardonado con el prestigioso Premio Internacional de Poesía Antonio Gala por su poemario 'Acta de retirada'. El jurado de este certamen, cuya entrega se celebró en la Casa Museo Antonio Gala de Alhaurín el Grande (Málaga), eligió la obra del joven por unanimidad entre las 238 propuestas recibidas.

La obra de este estudiante del grado de Ingeniería Química Industrial de la EPI de Gijón, fue elegida por unanimidad entre el jurado, que destacó que se trata de "una propuesta literaria de gran calidad". La entrega tuvo lugar en la Casa Museo Antonio Gala de Alhaurín el Grande (Málaga).

La obra de Escudero fue seleccionada por unanimidad por el jurado entre las 238 propuestas recibidas. El jurado ha destacado que 'Acta de retirada' es un poemario que "cuenta una historia de principio a fin, con una voz muy sólida y un lenguaje plenamente contemporáneo que conecta con el lector actual".

Nacido en Salamanca en 2004 y residente en Asturias, Iker Andrés Escudero compagina actualmente sus estudios en la Universidad de Oviedo con su trabajo como inspector de calidad en el sector industrial asturiano.

El estudiante de la Universidad de Oviedo cuenta ya con una destacada trayectoria literaria pese a su juventud. Obtuvo el primer premio de poesía del XV Concurso Literario de la Universidad de Oviedo y el Premio Granajoven de Poesía por su libro 'Manual de contención'. Asimismo, es autor de la novela 'La violencia que aprendimos', publicada por la editorial Talón de Aquiles.