Un estudio destaca la calidad de la dársena de Poniente, sin contaminantes ni especies invasoras

(De Dcha A Izda) El Concejal De Medio Ambiente Y Movilidad Sostenible De Gijón, Rodrigo Pintueles, El Director General De Agenda 2030 Del Gobierno Del Principado De Asturias, Juan Ponte, Y El Director Del Bioparc Acuario Gijonés, Alejandro Beneit. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agenda 2030 del Gobierno del Principado de Asturias, Juan Ponte, ha destacado este lunes en Gijón el resultado del estudio 'Biodiversidad marina en la costa urbana de Gijón. Bioparc Acuario de Gijón. Playa de Poniente', por el que se descarta que haya sedimentos contaminantes y especies invasoras.

Así lo ha señalado, en rueda de prensa en el Acuario de Gijón, acompañado del concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, Rodrigo Pintueles, y del director del centro gijonés de Bioparc, Alejandro Beneit.

Ponte, por su parte, ha hecho un el balance positivo, porque no hay contaminación metálica, ni especies invasoras, además de que se puede controlar la presión antrópica de los seres humanos, aunque sobre esto último ha incidido en que ahí entra también la responsabilidad individual de cada uno.

Al tiempo, ha remarcado que el estudio indica potencialidades para que la zona se convierta en un punto de divulgación de la biodiversidad marina.

En cuanto a los restos metálicos que se han encontrado en los sedimentos, ha recalcado que tienen que ver con la propia actividad industrial de la zona, aunque ha precisado que lo interesante es que no hay nada para activar la alarma.

Ha apuntado, unido a ello, que este informe se ha realizado conforme a la importancia de la reducción de la contaminación y de la restauración ecológica. Un estudio que ha sido financiado por el Principado, en un contexto del paso de esa zona de una economía mayormente industrial a una azul.

Ponte ha insistido en lo importante de que no se hayan encontrado especies invasores, a lo que ha sumado que se dispone de capacidad administrativa para hacer los oportunos controles, que hay una comunidad de macroalgas que desarrollan una actividad ecológica importante de cara a la restauración y que la presión antropogénica (turismo) es "todavía controlable".

Asimismo, ha destacado que, con la riqueza marina que tiene Gijón, este estudio es un punto de partida para seguir contribuyendo al polo de economía azul que se proyecta en ese ámbito. Y si bien el estudio no marca medidas concretas, sí que es un buen documento, a su juicio, para apoyar esa transición a economía azul. "No se derivan algunas líneas concretas, pero sí líneas maestras", ha matizado.

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

Pintueles, en su caso, ha resaltado que el contar con información científica favorece el tomar decisiones correctas. Especialmente, ha aludido a la necesidad de reducir los microplásticos, que es un problema que, según el edil, "empieza en tierra", pero que acaba en el sedimento marino y luego vuelve a la cadena alimentaria.

Sobre que el estudio arroje la buena calidad de las aguas, lo ha vinculado, en buena parte, al funcionamiento de la red de saneamiento. Respecto a que no existan especies invasoras, el concejal ha remarcado que esto significa que todavía se puede actuar desde un enfoque "preventivo".

"Los microplásticos no aparecen de la nada", ha advertido Pintueles, que ha considerado necesario reciclar bien, una buena limpieza viaria, concienciación ciudadana. Todo ello, a su modo de ver, son herramientas de primer nivel para "actuar antes de que el residuo llegue al mar". Eso sí, ha advertido de que esta lucha no puede ser solo desde el ámbito institucional, sino que se necesita la implicación ciudadana. "Estamos a tiempo", ha asegurado sobre la prevención de la biodiversidad marina.

También han participado los artífices del estudio, elaborado por la empresa Elittoral, Jorge López Mecández y Carlota Gil-Juanatey. Esta última ha indicado que en la dársena próxima a Poniente se encontraron algunas ruedas de camión, alguna bolsa plástica y latas, algo que, según ella, suele verse en el mar.

Además, más allá de la playa de Poniente se encontró un pecio hundido, que es algo que usan los buceadores. Se analizó, asimismo, el intermareal y se encontró material antrópico en playa Poniente. En los análisis del agua se hallaron nitritos y amonio y en los sedimentos algo de plomo, cobre y zinc principalmente.

En una de las zonas donde los niveles estaban algo más elevados, lo ha atribuido al aporte del río que desemboca en la playa, mientras que el sedimento, donde mas alterado está, es en el interior de la dársena, porque es donde la renovación del agua es más limitada. El estudio se ha complementado con entrevistas a los principales actores afectados, desde instituciones, el Acuario, la Federación de Vela, la Cofradía de Pescadores o buceadores.

Con respecto a los sedimentos, López Mecández ha señalado que , "no están molestando", pero en el caso de actuar sobre ellos, sí que habría que tomar medidas, que son las habituales, para evitar que se suspendan o para eliminarlos.

No ha sabido concretar su origen, aunque ha apuntado que la mayoría es de la propia zona asturiana. También ha recalcado que en esa zona no es tan elevada la hidrodinámica en comparación a la del Cantábrico en general.

Al margen de esto, ha remarcado que es muy importante que no se encontraran especies invasoras, porque, cuando ya existen, es un problema grave y difícil de atajar. Según él, aquí no está ocurriendo lo que pasa ya en zonas del Mediterráneo o en otros puertos de Canarias. Por ello, ha considerado que una de las líneas que tiene mayor sentido aplicar es el control ante especies invasoras.