Un estudio de la Universidad de Oviedo apuesta por plantas nativas para recuperar solares y zonas degradadas

Un estudio de la Universidad de Oviedo identifica plantas nativas con potencial para restaurar espacios urbanos degradados - UNIOVI

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Oviedo han identificado varias especies de plantas nativas con un elevado potencial para la restauración ecológica de espacios urbanos degradados, una línea de trabajo que busca favorecer la renaturalización de solares, áreas industriales abandonadas y otros terrenos alterados mediante el uso de especies locales.

El estudio, publicado en la revista Urban Forestry & Urban Greening, aporta nuevas herramientas para diseñar mezclas de semillas adaptadas a las condiciones de las ciudades y favorecer procesos de restauración ecológica con plantas autóctonas.

El profesor de Botánica de la Universidad de Oviedo e investigador del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (Universidad de Oviedo-CSIC-Principado de Asturias), Eduardo Fernández Pascual, ha explicado que el objetivo es "identificar qué especies tienen mejores características para establecerse y persistir en ambientes urbanos".

Según ha señalado, se pretende que las actuaciones de restauración "puedan apoyarse cada vez más en la biodiversidad local y menos en mezclas comerciales diseñadas para otros territorios".

La investigación analizó especies procedentes de distintos hábitats urbanos de Gijón, como prados, cunetas, parques, solares y pavimentos. Los resultados indican que algunas especies características de prados y cunetas presentan un comportamiento especialmente favorable para programas de revegetación y restauración.

Los investigadores sostienen que estos espacios, habitualmente considerados marginales, pueden actuar como reservorios de biodiversidad y como fuente de semillas para futuros proyectos de restauración ecológica, al albergar plantas adaptadas a las condiciones ambientales del entorno.