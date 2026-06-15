Un estudio de la Universidad de Oviedo desvela cómo influyen las condiciones climáticas en la germinación alpina

Toma de datos de vegetación en las comunidades de estudio. En la foto, aparecen Clara Espinosa del Alba, Eduardo Fernández Pascual y Borja Jiménez-Alfaro. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Laboratorio de Vegetación y Biodiversidad del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB) --centro de la Universidad de Oviedo, el CSIC y el Principado de Asturias-- ha revelado que las estrategias de germinación de las plantas alpinas de la Cordillera Cantábrica varían según el hábitat en el que se desarrollan.

La investigación, que ha analizado un total de 56 especies alpinas de entornos mediterráneos y templados, concluye que las plantas de ambientes mediterráneos responden significativamente mejor a los periodos prolongados de frío que aquellas procedentes de hábitats templados. Según los resultados, ambos grupos reaccionan de manera similar ante la escasez de agua y de luz, factores que reducen notablemente el éxito de la germinación.

El trabajo ha sido publicado en la revista 'Journal of Vegetation Science' y aporta nuevas claves para comprender cómo el cambio climático puede alterar la regeneración de las especies vegetales y modificar la composición futura de las comunidades de alta montaña. Para llevar a cabo el estudio, el equipo investigador sometió las semillas a cinco meses de estratificación fría, reproduciendo las condiciones invernales bajo la nieve, para evaluar después la influencia de la temperatura, la luz y la disponibilidad hídrica.

La primera autora de la investigación y doctorada por la Universidad de Oviedo, Clara Espinosa del Alba, ha explicado que "los resultados muestran que, aunque los requerimientos de germinación son específicos de cada especie, las condiciones climáticas del hábitat también desempeñan un papel determinante". La investigadora ha añadido que "comprender estas diferencias es fundamental para anticipar cómo responderán las comunidades alpinas a los cambios ambientales previstos durante las próximas décadas".

El estudio plantea que, en escenarios caracterizados por inviernos más cálidos y una menor cobertura nival, podrían verse favorecidas las especies capaces de germinar con menores necesidades de estratificación fría y con una mayor tolerancia a la escasez de agua. Por el contrario, las especies más dependientes de largos periodos de frío y de una mayor disponibilidad hídrica podrían experimentar mayores dificultades para regenerarse.

"En el caso de la Cordillera Cantábrica, nuestros resultados sugieren que las especies asociadas a los hábitats alpinos templados podrían verse especialmente afectadas por la reducción de la nieve prevista en los escenarios de cambio climático", ha señalado Espinosa del Alba.

Este estudio forma parte de la tesis doctoral de Espinosa del Alba en el IMIB y se ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Bohemia del Sur (República Checa) y el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. El trabajo se enmarca en el proyecto SEEDALP, liderado por el profesor de Botánica Borja Jiménez-Alfaro, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y cofinanciado por la Agencia Sekuens.