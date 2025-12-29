Un estudio de la Universidad de Oviedo gana el premio Lola Martínez a la mejor investigación en Igualdad y Género

La profesora del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, Alba García Torres. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad de Oviedo Alba García Torres ha sido distinguida con el VIII Premio Lola Martínez a la mejor investigación en Igualdad y Género 2025, otorgado por el Aula de Igualdad y Género Lola Martínez de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). El jurado ha fallado el galardón a favor del trabajo desarrollado por la investigadora del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, titulado Persona, tiempo y trabajo: una revisión del tiempo de trabajo y el tiempo de vida desde la teoría feminista.

El estudio galardonado ofrece una reflexión crítica sobre la regulación del tiempo desde una perspectiva feminista, que pone de manifiesto la invisibilización histórica del trabajo reproductivo y de cuidados y propone un enfoque de derecho al tiempo que articule de forma equilibrada trabajo remunerado, los cuidados, el descanso y el ocio. Una realidad que solo puede alcanzarse si el Estado interviene para remover las desigualdades, incluyendo una reforma urbana y de movilidad que reconozca las necesidades de los cuidados.

La investigación sostiene, además, que la regulación tradicional del tiempo ha estado dominada por una lógica productiva y económica, configurada bajo un modelo androcéntrico que ignora especialmente las realidades de las mujeres en sectores feminizados y precarizados. Una de las principales conclusiones del trabajo premiado es que la reducción de la jornada laboral es necesaria pero no basta para alcanzar la igualdad, porque no garantiza un reparto equitativo de los cuidados ni responde a las condiciones reales de quienes trabajan en empleos dispersos, mal pagados o inestables.

"Trabajar menos debe formar parte de una transformación más amplia: reorganizar socialmente el tiempo, visibilizar y redistribuir los cuidados y diseñar políticas que permitan vivir mejor con conciencia feminista y de clase", ha explicado la autora del estudio premiado, para la que este galardón supone un espaldarazo a su investigación.

El Aula Igualdad y Género Lola Martínez, que concede este premio de sólida trayectoria dotado con 2.000 euros, nació del convenio entre la UCLM, la empresa AJUSA y la editorial Bomarzo, con el objetivo de promover la educación y formación como instrumentos clave para alcanzar la igualdad entre las personas y potenciar el papel de las mujeres en la sociedad. La ceremonia de entrega está prevista para el próximo mes de febrero, en la Facultad de Relaciones Laborales de Albacete.