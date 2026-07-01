Un estudio de la Universidad de Oviedo revela que las plantas se adaptan más rápido de lo previsto al cambio climático

Un estudio de la Universidad revela que las plantas pueden adaptarse más rápido de lo previsto al cambio climatico - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional liderado por la investigadora del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB) --Universidad de Oviedo-CSIC-Principadodo-- Alicia Valdés ha demostrado que las plantas pueden adaptarse a cambios ambientales de forma mucho más rápida y a escalas mucho más pequeñas de lo que se pensaba.

El estudio, publicado en la revista científica New Phytologist, concluye que una planta herbácea común es capaz de evolucionar y especializarse en función de la temperatura del suelo en distancias de apenas entre 10 y 20 metros.

La investigación se desarrolló en la zona geotermal de Hengill, en Islandia, donde el calor interno de la Tierra genera diferencias de temperatura del suelo de hasta 20 grados en distancias muy reducidas, lo que convierte el entorno en un laboratorio natural para estudiar los efectos del cambio climático.

Para ello, el equipo analizó durante dos años ejemplares de la especie Cerastium fontanum, combinando experimentos de laboratorio con trasplantes en el campo para evaluar su supervivencia, floración y capacidad reproductiva en suelos con distintas temperaturas.

Los resultados muestran que las plantas procedentes de zonas cálidas obtienen mejores resultados en suelos cálidos que las originarias de zonas frías. Además, las primeras mantienen un buen rendimiento también en ambientes fríos, mientras que las segundas presentan mayores dificultades cuando crecen en suelos más cálidos.

Según explica la investigadora Alicia Valdés, "uno de los aspectos más sorprendentes del estudio es comprobar que diferencias de temperatura que se producen en apenas unos metros pueden generar respuestas evolutivas detectables". A su juicio, este hallazgo demuestra que "las plantas son capaces de adaptarse al entorno a una escala mucho más fina de lo que imaginábamos".

Los investigadores consideran que estos resultados pueden contribuir a mejorar las predicciones sobre la respuesta de las especies al cambio climático y destacan la importancia de los microclimas para favorecer su adaptación y supervivencia.