El Eurojackpot de la ONCE deja 113.041 euros en Cangas de Onís en el sorteo del martes

Archivo - PRODUCTION - 16 September 2025, North Rhine-Westphalia, Cologne: Tickets for the Eurojackpot are on display at a lottery retailer. The next draw is today, Tuesday. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa - Rolf Vennenbernd/dpa - Archivo

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE celebrado este martes ha dejado un premio de 113.041,60 euros en Cangas de Onís, correspondiente a un boleto premiado de tercera categoría, con cinco números acertados.

El vendedor de la ONCE Ángel Rubén Concepción Ortega ha sido el encargado de repartir el premio desde su punto de venta situado en la plaza del Ayuntamiento de Cangas de Onís.

Además, el sorteo del Super11 del mismo día ha dejado otro premio de 50.000 euros en Gijón, en un boleto vendido en el número 95 de la avenida de Galicia por la vendedora Abilia Gutiérrez González.

Para el sorteo del Eurojackpot de este viernes, 14 de agosto, la ONCE pone en juego un bote de 17 millones de euros.