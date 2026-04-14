Eva Ledo inaugura el aula de 0 a 3 años de Quintes, que completa la oferta de Infantil en Villaviciosa

La nueva aula mixta de Quintes, dependiente de la escuelina autonómica La Oliva, de Villaviciosa, inicia su andadura con once matrículas - PRINCIPADO

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha visitado este martes el aula mixta de 0 a 3 años de Quintes, coincidiendo con la jornada inaugural de esta unidad perteneciente a la escuelina autonómica La Oliva. Esta aula permitirá completar la oferta pública de primer ciclo de Infantil en el concejo de Villaviciosa.

El aula mixta de Quintes inicia su andadura con once niños y niñas y dos técnicas de educación infantil (TEI) a jornada completa. La escuelina La Oliva, integrada el año pasado en la red del Principado, se completa con las seis unidades existentes en la sede central de Villaviciosa y el aula mixta del núcleo de Venta les Ranes. La matrícula actual asciende a un total de 102 menores y la plantilla está formada por 19 TEI, alguna de ellas a media jornada.

El ayuntamiento maliayo recibió una subvención del Principado de 104.156 euros para construir esta nueva aula, con cargo a la última convocatoria de ayudas financiadas con los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MRR). Posee una superficie de unos 96 metros cuadrados y un patio de otros 70 metros cuadrados aproximadamente. Además del aula principal, dispone de una zona de cunas, un despacho para la dirección, aseo infantil y otro accesible, zona de preparación de los alimentos y almacén.

La red autonómica de 0 a 3 años está compuesta en este momento por 47 escuelines/escolías: 24 correspondientes a la fase I, una de la fase II y 22 municipales ya integradas. En algunas de estas últimas se llevaron a cabo ampliaciones de unidades. La matriculación supera los 1.020 alumnos y alumnas.

Ledo ha estado acompañada del alcalde del concejo, Alejandro Vega; las tenientes de alcaldía, Lorena Villar y Reyes Ugalde; el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure; la directora de la escuelina, Laura Ovín, y el director del Colegio Rural Agrupado (CRA) Les Mariñes, Lluis Miguel Orviz.

CALENDARIO ESCOLAR

En declaraciones sobre la propuesta sindical relativa al calendario escolar, Ledo, ha señalado que el Gobierno autonómico está recibiendo las distintas iniciativas planteadas por las organizaciones. "Es un calendario que proporciona una serie de respiros diferente al que tenemos y tenemos que valorarlo en conjunto con las demás propuestas. Todavía no tenemos avanzada la nuestra", ha explicado.

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo considera que el modelo actual "está dando una respuesta educativa adecuada", si bien ha subrayado que la propuesta sindical "puede ser otra propuesta que habrá que valorar con todas las organizaciones".

"No podemos lógicamente atender una única propuesta. Hay que verlas en conjunto y analizarlas dentro del servicio de centros, que es el competente", ha añadido.